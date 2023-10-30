https://ria.ru/20231030/ukraina-1906183670.html

Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России

Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России - РИА Новости, 30.10.2023

Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России

Вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России стали причиной кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:20

2023-10-30T15:20

2023-10-30T15:26

специальная военная операция на украине

египет

украина

россия

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России стали причиной кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама.Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря. Помимо Ямамы документы для участия в выборах подали нынешний президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси и еще два кандидата."Россия - великое государство, у нее есть национальная безопасность. То, что она делает сейчас в вопросе кризиса - это ее исключительное право", - подчеркнул Ямама."У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России", - отмечает политик.По его мнению, желание присоединить Украину к НАТО "представляет угрозу безопасности и границам России". "Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной", - добавил Ямама.

https://ria.ru/20230418/egipet-1865972236.html

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html

египет

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

египет, украина, россия, нато, в мире, ситуация в днр и лнр