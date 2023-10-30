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Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 30.10.2023 (обновлено: 15:26 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906183670.html
Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России
Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России - РИА Новости, 30.10.2023
Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России
Вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России стали причиной кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:20
2023-10-30T15:26
специальная военная операция на украине
египет
украина
россия
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России стали причиной кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама.Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря. Помимо Ямамы документы для участия в выборах подали нынешний президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси и еще два кандидата."Россия - великое государство, у нее есть национальная безопасность. То, что она делает сейчас в вопросе кризиса - это ее исключительное право", - подчеркнул Ямама."У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России", - отмечает политик.По его мнению, желание присоединить Украину к НАТО "представляет угрозу безопасности и границам России". "Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной", - добавил Ямама.
https://ria.ru/20230418/egipet-1865972236.html
https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html
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египет, украина, россия, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Египет, Украина, Россия, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Египетский политик назвал возможное принятие Украины в НАТО угрозой России

Кандидат в лидеры Египта связал кризис на Украине с провокациями против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России стали причиной кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама.
Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря. Помимо Ямамы документы для участия в выборах подали нынешний президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси и еще два кандидата.
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"Россия - великое государство, у нее есть национальная безопасность. То, что она делает сейчас в вопросе кризиса - это ее исключительное право", - подчеркнул Ямама.
"У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России", - отмечает политик.
По его мнению, желание присоединить Украину к НАТО "представляет угрозу безопасности и границам России". "Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной", - добавил Ямама.
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Специальная военная операция на УкраинеЕгипетУкраинаРоссияНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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