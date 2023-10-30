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Эксперт высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 30.10.2023 (обновлено: 13:49 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906147394.html
Эксперт высказался о западной помощи Украине
Эксперт высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 30.10.2023
Эксперт высказался о западной помощи Украине
Россия должна исходить из того, что Запад продолжить поддержку Украины, и не "убаюкивать" себя частным мнением американского экономиста, рассказал РИА Новости в РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:23
2023-10-30T13:49
специальная военная операция на украине
украина
игорь коротченко
россия
сша
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Россия должна исходить из того, что Запад продолжить поддержку Украины, и не "убаюкивать" себя частным мнением американского экономиста, рассказал РИА Новости в понедельник военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее известный американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для греческой газеты "Катимерини" заявил, что тридцатилетняя политика американских неоконсерваторов по Украине и окружению России потерпела фиаско, Украина потерпела поражение на поле боя с трагическими и ужасающими жертвами, находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Россия же, в свою очередь, выигрывает войну на истощение. "Это не более чем частное мнение экономиста, высказанное в формате публичного озвучивания своей точки зрения. В реальности поддержка Украины со стороны ЕС и США продолжится, включая поставки современных вооружений, адаптированных под театр военных действий. Пусть оно зачастую не самое новое, но эффективное. Консенсусное решение западных элит подразумевает наличие и концентрацию соответствующих финансовых и военно-технических ресурсов для поддержки киевского режима в ближайшие два-три года", - сообщил Коротченко. По его оценке, не стоит рассчитывать на то, что события на Ближнем Востоке снизят поддержку Украины, что иссякнет политическая воля западных лидеров или уменьшится поставки вооружений, "это не более чем ожидания". "При планировании российским руководством действий страны и Вооруженных сил на ближайшую перспективу необходимо исходить из худших сценариев, не "убаюкивая" себя различными статьями. В конце концов, существует и такое понятие, как стратегическая дезинформация, реализуемая в том числе через публикацию тех или иных мнений для оказания того или иного воздействия, выгодное противнику", - пояснил специалист.
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905479950.html
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украина, игорь коротченко, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Коротченко, Россия, США
Эксперт высказался о западной помощи Украине

Коротченко: РФ должна исходить из того, что Запад продолжит поддержку Украины

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Россия должна исходить из того, что Запад продолжить поддержку Украины, и не "убаюкивать" себя частным мнением американского экономиста, рассказал РИА Новости в понедельник военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее известный американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для греческой газеты "Катимерини" заявил, что тридцатилетняя политика американских неоконсерваторов по Украине и окружению России потерпела фиаско, Украина потерпела поражение на поле боя с трагическими и ужасающими жертвами, находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Россия же, в свою очередь, выигрывает войну на истощение.
"Это не более чем частное мнение экономиста, высказанное в формате публичного озвучивания своей точки зрения. В реальности поддержка Украины со стороны ЕС и США продолжится, включая поставки современных вооружений, адаптированных под театр военных действий. Пусть оно зачастую не самое новое, но эффективное. Консенсусное решение западных элит подразумевает наличие и концентрацию соответствующих финансовых и военно-технических ресурсов для поддержки киевского режима в ближайшие два-три года", - сообщил Коротченко.
По его оценке, не стоит рассчитывать на то, что события на Ближнем Востоке снизят поддержку Украины, что иссякнет политическая воля западных лидеров или уменьшится поставки вооружений, "это не более чем ожидания".
"При планировании российским руководством действий страны и Вооруженных сил на ближайшую перспективу необходимо исходить из худших сценариев, не "убаюкивая" себя различными статьями. В конце концов, существует и такое понятие, как стратегическая дезинформация, реализуемая в том числе через публикацию тех или иных мнений для оказания того или иного воздействия, выгодное противнику", - пояснил специалист.
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