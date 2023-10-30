https://ria.ru/20231030/ukraina-1906145065.html
На Украине сто населенных пунктов остались без света
На Украине сто населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине сто населенных пунктов остались без света
Непогода обесточила 100 населенных пунктов в пяти областях на Украине, сообщило в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:11
2023-10-30T13:11
2023-10-30T13:11
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Непогода обесточила 100 населенных пунктов в пяти областях на Украине, сообщило в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Ситуация в энергосистеме на 30 октября. Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 100 населенных пунктов", - говорится в сообщении министерства. В числе обесточенных – Житомирская, Харьковская, Сумская, Черниговская и Киевская области. В последней, по данным ведомства, наиболее критическая ситуация – там нет света в 52 населенных пунктах. В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киевской области из-за непогоды обесточенными оказались более 88 тысяч потребителей региона. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщала, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в Киеве погибли три человека, еще 10 человек получили травмы.
https://ria.ru/20231006/zima-1900843229.html
https://ria.ru/20230916/elektroenergiya-1896752017.html
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На Украине сто населенных пунктов остались без света
Минэнерго Украины: сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды