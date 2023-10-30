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Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 30.10.2023 (обновлено: 13:53 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html
Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023
Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:00
2023-10-30T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. "Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — сказал эксперт.По его мнению, Запад начинает забывать про президента Украины."Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — резюмировал Риттер. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906109201.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО
Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском

Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

"Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — сказал эксперт.
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Вчера, 11:11
По его мнению, Запад начинает забывать про президента Украины.

"Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — резюмировал Риттер.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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