https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html

Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском

Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023

Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:00

2023-10-30T13:00

2023-10-30T13:53

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. "Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — сказал эксперт.По его мнению, Запад начинает забывать про президента Украины."Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — резюмировал Риттер. Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906109201.html

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