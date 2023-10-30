Скоро. В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — сказал эксперт.
"Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было", — сказал эксперт.
По его мнению, Запад начинает забывать про президента Украины.
"Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — резюмировал Риттер.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
"Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — резюмировал Риттер.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.