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На Украине захотели пополнять редеющую армию по-новому - РИА Новости, 30.10.2023
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12:15 30.10.2023 (обновлено: 18:48 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906128053.html
На Украине захотели пополнять редеющую армию по-новому
На Украине захотели пополнять редеющую армию по-новому - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине захотели пополнять редеющую армию по-новому
На Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, приводит слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:15
2023-10-30T18:48
в мире
украина
михаил федоров
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, приводит слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова издание "Страна.ua"."Суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, по которой он готов служить", — говорится в статье.По словам Федорова, призывник без получения повестки должен оставить заявку на определенную специальность, пройти тесты и обучение. Процедура будет проходить не через военкоматы, а через специальных рекрутеров, подчеркнул министр.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.По словам военного эксперта Юрия Кнутова, решения по мобилизации вызваны острой необходимостью — ВСУ некуда деваться, они пытались вести наступление сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южнодонецком, Артемовском и Херсонском. Однако сейчас именно российские войска продвигаются вперед.
https://ria.ru/20231023/azarov-1904596723.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900845244.html
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в мире, украина, михаил федоров, владимир зеленский
В мире, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский
На Украине захотели пополнять редеющую армию по-новому

Министр цифровой трансформации Украины анонсировал смарт-мобилизацию

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, приводит слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова издание "Страна.ua".
"Суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, по которой он готов служить", — говорится в статье.
По словам Федорова, призывник без получения повестки должен оставить заявку на определенную специальность, пройти тесты и обучение. Процедура будет проходить не через военкоматы, а через специальных рекрутеров, подчеркнул министр.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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По словам военного эксперта Юрия Кнутова, решения по мобилизации вызваны острой необходимостью — ВСУ некуда деваться, они пытались вести наступление сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южнодонецком, Артемовском и Херсонском. Однако сейчас именно российские войска продвигаются вперед.
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