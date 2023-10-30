https://ria.ru/20231030/ukraina-1906074984.html

В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области

В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области - РИА Новости, 30.10.2023

В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области

Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:25

2023-10-30T08:25

2023-10-30T08:27

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк. "В Николаевской области… произошел пожар на одном из складских помещений", - сказала Гуменюк.По словам Гуменюк, пожар был потушен "достаточно быстро". В понедельник ночью в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепропетровска.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905543143.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область