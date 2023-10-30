https://ria.ru/20231030/ukraina-1906074984.html
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области - РИА Новости, 30.10.2023
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области
Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:25
2023-10-30T08:25
2023-10-30T08:27
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк. "В Николаевской области… произошел пожар на одном из складских помещений", - сказала Гуменюк.По словам Гуменюк, пожар был потушен "достаточно быстро". В понедельник ночью в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепропетровска.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905543143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Днепропетровская область
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области
Представитель ВСУ сообщила о взрывах и пожаре на складе в Николаевской области