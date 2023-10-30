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В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 30.10.2023 (обновлено: 08:27 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906074984.html
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области - РИА Новости, 30.10.2023
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области
Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:25
2023-10-30T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк. &quot;В Николаевской области… произошел пожар на одном из складских помещений&quot;, - сказала Гуменюк.По словам Гуменюк, пожар был потушен "достаточно быстро". В понедельник ночью в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепропетровска.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905543143.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Днепропетровская область
В ВСУ сообщили о пожаре на складе в Николаевской области

Представитель ВСУ сообщила о взрывах и пожаре на складе в Николаевской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на одном из складских помещений в Николаевской области Украины, заявила в понедельник в эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк.
«

"В Николаевской области… произошел пожар на одном из складских помещений", - сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, пожар был потушен "достаточно быстро".
В понедельник ночью в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепропетровска.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаДнепропетровская область
 
 
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