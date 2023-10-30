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"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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02:18 30.10.2023 (обновлено: 09:59 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906055403.html
"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине
"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине
Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:18
2023-10-30T09:59
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo Shimbun.&quot;Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра. &lt;...&gt; В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев&quot;, — заявил дипломат.По его словам, после начала конфликта с Россией жители и без того бедных регионов Украины "едва сводят концы с концами". Кроме того, вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт стал для страны "очередным ударом", который окончательно разуверил украинцев в возможности одержать победу над Россией из-за смены настроений в политических кругах в США.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, япония
В мире, Украина, Россия, Япония
"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине

Дипломат Коша: оставшиеся на Украине люди живут в ужасном состоянии

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo Shimbun.
«

"Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра. <...> В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев", — заявил дипломат.

По его словам, после начала конфликта с Россией жители и без того бедных регионов Украины "едва сводят концы с концами". Кроме того, вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт стал для страны "очередным ударом", который окончательно разуверил украинцев в возможности одержать победу над Россией из-за смены настроений в политических кругах в США.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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