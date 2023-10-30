https://ria.ru/20231030/ukraina-1906055403.html

"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине

"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине - РИА Новости, 30.10.2023

"Просто ужасно". Венгерский дипломат пришел в шок от увиденного на Украине

Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:18

2023-10-30T02:18

2023-10-30T09:59

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo Shimbun."Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра. <...> В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев", — заявил дипломат.По его словам, после начала конфликта с Россией жители и без того бедных регионов Украины "едва сводят концы с концами". Кроме того, вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт стал для страны "очередным ударом", который окончательно разуверил украинцев в возможности одержать победу над Россией из-за смены настроений в политических кругах в США.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

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