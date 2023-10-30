https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь

У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь - РИА Новости, 30.10.2023

У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь

В Киеве все чаще говорят о необходимости ужесточить мобилизацию. Темпы пополнения ВСУ не поспевают за потерями, желающих идти в армию не осталось. На что... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:03

украина

киев

вооруженные силы украины

рустем умеров

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве все чаще говорят о необходимости ужесточить мобилизацию. Темпы пополнения ВСУ не поспевают за потерями, желающих идти в армию не осталось. На что рассчитывают украинские власти — в материале РИА Новости.Силы исчерпаныЧлен комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что мобилизацию на Украине придется усиливать. "Дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь в личном составе в виде погибших и раненых", — сказал депутат. Только с начала контрнаступления страна потеряла 90 тысяч убитыми и ранеными.После смены областных военкомов темпы мобилизации существенно снизились. По словам Рахманина, в регионах, где ранее план выполнялся на 80-95%, сейчас показатели в районе десяти процентов. Политик видит причину в назначении боевых офицеров главами территориальных центров комплектования (ТЦК): они не успевают вникнуть в суть дел.О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук. "Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. "Если кто-то думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, пересидеть окончание войны, а потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, — так уже не получится", — подчеркнул офицер.На фронте от нового министра обороны Рустема Умерова ожидают массовой мобилизации и "жесткого подхода". Например, Шевчук не видит ничего плохого ни в призыве женщин, ни в беззаконном отлове граждан на улице. "Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей", — признался он.Уклонистов стало большеУкраинские правоохранители расследуют около восьми тысяч дел по факту уклонения от призыва. Реальная численность еще больше. Заместитель Умерова Наталия Калмыкова уверена, что сотни тысяч украинцев создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. По ее словам, для борьбы с этим явлением уже готовят новые законы.Например, министерство образования будет решать, целесообразно ли годным к военной службе мужчинам получать второе высшее — ведь это дает отсрочку от призыва. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что количество потенциальных призывников 40-50 лет, решивших поступать в вуз после объявления мобилизации, стало в разы больше.Тем временем уклонисты находят новые способы. Чтобы не идти на фронт, готовы даже умереть. Правда, только юридически. Например, за десять тысяч долларов можно купить свидетельство о смерти. Продавцы обещают выдать официальный документ с "проводкой по всем базам". При необходимости предлагают организовать ложные похороны.Депрессивные решенияУкраинский адвокат Владимир Крекотень сообщил, что у потенциальных призывников, не пришедших в военкомат, теперь блокируют банковские карты, причем даже если человек не получал повестки. Военком принимает постановление о привлечении к административной ответственности за "неявку", а дальше банки замораживают счета. Вдобавок в Минобороны анонсировали законопроект нового учета в ТЦК. Если человека не будет в реестре военнообязанных, государство все равно сможет его отыскать. "Лучше прийти самому, найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться", — объяснила Калмыкова.Также по просьбе военных Рада приняла закон, который снижает начальную планку призывного возраста с 28 до 25 лет. Однако Зеленский до сих пор его не подписал — без каких-либо объяснений. По мнению депутата Рахманина, на то может быть несколько причин. "Чтобы один человек воевал, десять других должны работать в тылу. У нас сейчас, к сожалению, достаточно серьезная нехватка квалифицированных кадров", — заявил политик. Также, по его словам, на Украине сложилась печальная демографическая ситуация.Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что решения по мобилизации вызваны острой необходимостью."Им некуда деваться. Они пытались вести наступление сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южнодонецком, Артемовском и Херсонском. Сейчас российские войска продвигаются вперед. Чтобы надавить на наши позиции, нужны люди, а их негде взять. Постоянно нужны пополнения, уже призывают женщин и инвалидов", — говорит Кнутов в беседе с РИА Новости.Киев оказался в сложном положении. "Без внешней помощи никак, но ее сейчас оказывают Израилю", — поясняет эксперт. — Теперь они будут брать людей, где только возможно. Получится ли это — большой вопрос. На фронт хотят бросить тех, кто несколько раз в жизни стрелял из автомата и неделю пробыл на сборах. При этом многие старше 45 лет".Если бы в Киеве могли провести мобилизацию как задумывалось, то результат был бы совершенно иной, полагает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов."Судя по решениям украинских властей, инструменты и ресурсы для новой мобилизационной волны, которая могла бы повлиять на динамику СВО, на Украине закончились. Похоже, действия некоторых чиновников продиктованы не здравой логикой и целесообразностью, а жесточайшей депрессией: начальство требует результата, добиться которого никто не может. Все это от безысходности", — отмечает политолог.По мнению Денисова, Зеленский и его окружение возомнили себя наполеонами. В офисе президента уверены, что активной работы в информационном пространстве хватит для достижения целей. Однако ничего не получается, поэтому отчаянных поступков киевского режима будет еще больше.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

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украина, киев, вооруженные силы украины, рустем умеров, владимир зеленский, политика