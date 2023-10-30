https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html

Додон обвинил власти Молдавии в ужесточении цензуры

Додон обвинил власти Молдавии в ужесточении цензуры - РИА Новости, 30.10.2023

Додон обвинил власти Молдавии в ужесточении цензуры

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон обвинил в своем Telegram-канале центральные власти республики в ужесточении... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:39

2023-10-30T15:39

2023-10-30T15:39

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон обвинил в своем Telegram-канале центральные власти республики в ужесточении цензуры в стране. Ранее в понедельник правительственная Комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. В списке - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов каналов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Сколько страха, столько и цензуры! После сегодняшнего решения о закрытии ещё шести телеканалов на медиарынке остались только те каналы, которые поют хвалебные речи жёлтой власти! Бурлящую ненависть людей не прикрыть крышкой. Вы боитесь, Майя Санду (президент Молдавии) и PAS (правящая партия "Действие и солидарность"), - написал Додон.Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, майя санду