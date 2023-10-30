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Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2023
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Удмуртская Республика
 
10:11 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/tsentr-1906092862.html
Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии
Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2023
Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в своем Telegram-канале, как на базе школы Глазова создали центр патриотического воспитания молодежи на средства в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:11
2023-10-30T10:11
удмуртская республика
александр бречалов
твэл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 30 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в своем Telegram-канале, как на базе школы Глазова создали центр патриотического воспитания молодежи на средства в рамках федеральных проектов, предпринимателей и активных горожан. "Патриотизм – дело общее. Пример этому – появившийся на базе школы №9 в Глазове Центр патриотического воспитания молодежи. Народная история, которую реализовали за счет разных источников финансирования", - написал Бречалов.По его словам, здесь площадка ГТО открылась в рамках нацпроекта "Демография", физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", плац и площадка для пляжного волейбола – по проекту "Радиус доверия", организованному топливной компанией ТВЭЛ, и благодаря соучастию жителей и депутатов. "Выставка военной техники – при поддержке активных жителей, предприятий и предпринимателей города. Стрелковый тир – при поддержке предпринимателей. Полоса препятствий – в рамках программы инициативного бюджетирования", - сообщил Бречалов. В пресс-службе главы региона добавили, что благодаря отзывчивости промышленных холдингов и предприятий Глазова – ЧМЗ, Удмуртспиртпром, Глазовские заводы, а также малому бизнесу, на стадионе центра установлены полевая кухня и зенитная установка, в конце ноября прибудет боевая машина пехоты, поэтапно появятся бронетранспортер и танк Т-72. "Центр станет точкой притяжения патриотических клубов, профильных классов МЧС и Юнармии, кадетских классов, ветеранов и участников боевых действий, местом проведения патриотических слетов и мероприятий, будет собирать защитников Отечества в памятные даты", - говорится в релизе пресс-службы. Бречалов также сообщил, что в ходе рабочей поездки в Глазов с местными активистами обсудили, что таких проектов патриотической направленности в республике должно становиться больше. "Для этого нужно активнее работать в том числе с грантами. У Удмуртии – большой опыт в этом направлении, обязательно поможем", - сказал руководитель республики.
https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html
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александр бречалов, твэл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, ТВЭЛ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии

Бречалов рассказал о центре патриотического воспитания на базе школы в Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 30 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в своем Telegram-канале, как на базе школы Глазова создали центр патриотического воспитания молодежи на средства в рамках федеральных проектов, предпринимателей и активных горожан.
"Патриотизм – дело общее. Пример этому – появившийся на базе школы №9 в Глазове Центр патриотического воспитания молодежи. Народная история, которую реализовали за счет разных источников финансирования", - написал Бречалов.
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По его словам, здесь площадка ГТО открылась в рамках нацпроекта "Демография", физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", плац и площадка для пляжного волейбола – по проекту "Радиус доверия", организованному топливной компанией ТВЭЛ, и благодаря соучастию жителей и депутатов.
"Выставка военной техники – при поддержке активных жителей, предприятий и предпринимателей города. Стрелковый тир – при поддержке предпринимателей. Полоса препятствий – в рамках программы инициативного бюджетирования", - сообщил Бречалов.
В пресс-службе главы региона добавили, что благодаря отзывчивости промышленных холдингов и предприятий Глазова – ЧМЗ, Удмуртспиртпром, Глазовские заводы, а также малому бизнесу, на стадионе центра установлены полевая кухня и зенитная установка, в конце ноября прибудет боевая машина пехоты, поэтапно появятся бронетранспортер и танк Т-72.
"Центр станет точкой притяжения патриотических клубов, профильных классов МЧС и Юнармии, кадетских классов, ветеранов и участников боевых действий, местом проведения патриотических слетов и мероприятий, будет собирать защитников Отечества в памятные даты", - говорится в релизе пресс-службы.
Бречалов также сообщил, что в ходе рабочей поездки в Глазов с местными активистами обсудили, что таких проектов патриотической направленности в республике должно становиться больше. "Для этого нужно активнее работать в том числе с грантами. У Удмуртии – большой опыт в этом направлении, обязательно поможем", - сказал руководитель республики.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловТВЭЛМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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