https://ria.ru/20231030/tsentr-1906092862.html

Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии

Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2023

Бречалов рассказал о создании центра патриотического воспитания в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в своем Telegram-канале, как на базе школы Глазова создали центр патриотического воспитания молодежи на средства в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:11

2023-10-30T10:11

2023-10-30T10:11

удмуртская республика

александр бречалов

твэл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 30 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в своем Telegram-канале, как на базе школы Глазова создали центр патриотического воспитания молодежи на средства в рамках федеральных проектов, предпринимателей и активных горожан. "Патриотизм – дело общее. Пример этому – появившийся на базе школы №9 в Глазове Центр патриотического воспитания молодежи. Народная история, которую реализовали за счет разных источников финансирования", - написал Бречалов.По его словам, здесь площадка ГТО открылась в рамках нацпроекта "Демография", физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", плац и площадка для пляжного волейбола – по проекту "Радиус доверия", организованному топливной компанией ТВЭЛ, и благодаря соучастию жителей и депутатов. "Выставка военной техники – при поддержке активных жителей, предприятий и предпринимателей города. Стрелковый тир – при поддержке предпринимателей. Полоса препятствий – в рамках программы инициативного бюджетирования", - сообщил Бречалов. В пресс-службе главы региона добавили, что благодаря отзывчивости промышленных холдингов и предприятий Глазова – ЧМЗ, Удмуртспиртпром, Глазовские заводы, а также малому бизнесу, на стадионе центра установлены полевая кухня и зенитная установка, в конце ноября прибудет боевая машина пехоты, поэтапно появятся бронетранспортер и танк Т-72. "Центр станет точкой притяжения патриотических клубов, профильных классов МЧС и Юнармии, кадетских классов, ветеранов и участников боевых действий, местом проведения патриотических слетов и мероприятий, будет собирать защитников Отечества в памятные даты", - говорится в релизе пресс-службы. Бречалов также сообщил, что в ходе рабочей поездки в Глазов с местными активистами обсудили, что таких проектов патриотической направленности в республике должно становиться больше. "Для этого нужно активнее работать в том числе с грантами. У Удмуртии – большой опыт в этом направлении, обязательно поможем", - сказал руководитель республики.

https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html

https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, твэл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)