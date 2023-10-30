https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html

ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации

ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации - РИА Новости, 30.10.2023

ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации

Банк России намерен продолжить развитие механизма дистанционной идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС), усовершенствует регистрацию... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:11

2023-10-30T17:11

2023-10-30T17:11

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

биометрия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России намерен продолжить развитие механизма дистанционной идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС), усовершенствует регистрацию биометрии, проработает возможность видеоидентификации, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Банк России продолжит развитие механизма дистанционной идентификации с использованием ЕБС, позволяющей перевести все финансовые, нефинансовые и государственные услуги в цифровой вид, повысить их доступность для потребителей, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке", - сказано в материалах. Потенциал развития системы дистанционной идентификации существенно возрос с принятием законодательных изменений, которые предусматривают возможность использования ЕБС для дистанционного предоставления любых финансовых, нефинансовых и государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, подчеркивает регулятор. "В перспективе планируется обеспечить интеграцию ЕБС и платформы коммерческих согласий граждан по мере ее создания. Для повышения удобства использования системы будет осуществляться совершенствование механизмов регистрации биометрических данных. Помимо этого, будет проработана возможность использования механизма видеоидентификации", - поделился планами Центробанк.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906234209.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), биометрия