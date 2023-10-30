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ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации - РИА Новости, 30.10.2023
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17:11 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html
ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации
ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации - РИА Новости, 30.10.2023
ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации
Банк России намерен продолжить развитие механизма дистанционной идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС), усовершенствует регистрацию... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:11
2023-10-30T17:11
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
биометрия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России намерен продолжить развитие механизма дистанционной идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС), усовершенствует регистрацию биометрии, проработает возможность видеоидентификации, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Банк России продолжит развитие механизма дистанционной идентификации с использованием ЕБС, позволяющей перевести все финансовые, нефинансовые и государственные услуги в цифровой вид, повысить их доступность для потребителей, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке", - сказано в материалах. Потенциал развития системы дистанционной идентификации существенно возрос с принятием законодательных изменений, которые предусматривают возможность использования ЕБС для дистанционного предоставления любых финансовых, нефинансовых и государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, подчеркивает регулятор. "В перспективе планируется обеспечить интеграцию ЕБС и платформы коммерческих согласий граждан по мере ее создания. Для повышения удобства использования системы будет осуществляться совершенствование механизмов регистрации биометрических данных. Помимо этого, будет проработана возможность использования механизма видеоидентификации", - поделился планами Центробанк.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), биометрия
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Биометрия
ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации

ЦБ намерен продолжить развитие дистанционной идентификации с использованием ЕБС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России намерен продолжить развитие механизма дистанционной идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС), усовершенствует регистрацию биометрии, проработает возможность видеоидентификации, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.
«
"Банк России продолжит развитие механизма дистанционной идентификации с использованием ЕБС, позволяющей перевести все финансовые, нефинансовые и государственные услуги в цифровой вид, повысить их доступность для потребителей, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке", - сказано в материалах.
Потенциал развития системы дистанционной идентификации существенно возрос с принятием законодательных изменений, которые предусматривают возможность использования ЕБС для дистанционного предоставления любых финансовых, нефинансовых и государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, подчеркивает регулятор.
"В перспективе планируется обеспечить интеграцию ЕБС и платформы коммерческих согласий граждан по мере ее создания. Для повышения удобства использования системы будет осуществляться совершенствование механизмов регистрации биометрических данных. Помимо этого, будет проработана возможность использования механизма видеоидентификации", - поделился планами Центробанк.
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