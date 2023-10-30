https://ria.ru/20231030/tsb-1906234209.html
Движение капитала должно иметь точечный характер, считают в ЦБ
Движение капитала должно иметь точечный характер, считают в ЦБ - РИА Новости, 30.10.2023
Движение капитала должно иметь точечный характер, считают в ЦБ
Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе нужно двигаться в сторону их отмены, говорится в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:05
2023-10-30T17:05
2023-10-30T17:05
экономика
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе нужно двигаться в сторону их отмены, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов."Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе необходимо двигаться в сторону их отмены", - сказано в материалах.Регулятор подчеркивает, что даже при санкционном давлении основными условиями доверия на финансовом рынке выступают стабильность и прозрачность действующего регулирования, отсутствие существенных ограничений на движение капитала и инвестиций в экономику, снижение инфраструктурных рисков и надлежащее функционирование механизмов, направленных на защиту инвесторов.
https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Движение капитала должно иметь точечный характер, считают в ЦБ
ЦБ: движение капитала должно иметь точечный, ограниченный во времени характер