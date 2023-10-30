https://ria.ru/20231030/trevoga-1906270602.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:19
2023-10-30T19:19
2023-10-30T19:46
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги объявили практически одновременно в указанных регионах - в 18.56. Ранее в понедельник тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в четырех областях