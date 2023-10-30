https://ria.ru/20231030/trevoga-1906270602.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:19

2023-10-30T19:19

2023-10-30T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

верховная рада украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги объявили практически одновременно в указанных регионах - в 18.56. Ранее в понедельник тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

украина

днепропетровская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, верховная рада украины, киев