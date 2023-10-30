https://ria.ru/20231030/trevoga-1906182543.html

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2023

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:17

2023-10-30T15:17

2023-10-30T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах объявили практически одновременно - в 14.53. Ранее в понедельник тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что судоремонтный завод на юге Украины подвергся атаке. Позднее Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате взрывов на заводе произошел пожар, была повреждена техника предприятия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины