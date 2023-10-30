https://ria.ru/20231030/tg-1906110193.html
В Telegram добавили новые функции
В Telegram добавили новые функции - РИА Новости, 30.10.2023
В Telegram добавили новые функции
Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:15
2023-10-30T11:15
2023-10-30T11:15
общество
технологии
telegram
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего обновления, говорится в сообщении мессенджера. "С этого обновления можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах", - сообщает мессенджер. Возможность отправлять ответы в другие чаты он сделал на случай, если пользователь хочет ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. "При нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, - если у пользователя есть к нему доступ", - уточняет Telegram. Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, надо нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию "Ответить в другом чате" и найти нужный чат. Помимо прямого цитирования других пользователей, теперь можно оформить любой текст в виде цитаты. Также можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов. Предпросмотр ссылки теперь можно располагать над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нем, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько. Также появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки. Premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени, сообщений и ссылок. "Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков", - уточняет команда мессенджера. Видеоистории теперь можно перематывать вперед или назад - для этого достаточно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. В историях также появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета.
https://ria.ru/20231024/telegram-1904853465.html
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общество, технологии, telegram
Общество, Технологии, Telegram
В Telegram добавили новые функции
В Telegram добавили выбор цвета имени пользователя и улучшили цитирование
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего обновления, говорится в сообщении мессенджера
.
«
"С этого обновления можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах", - сообщает мессенджер.
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Возможность отправлять ответы в другие чаты он сделал на случай, если пользователь хочет ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. "При нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, - если у пользователя есть к нему доступ", - уточняет Telegram. Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, надо нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию "Ответить в другом чате" и найти нужный чат.
Помимо прямого цитирования других пользователей, теперь можно оформить любой текст в виде цитаты. Также можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.
Предпросмотр ссылки теперь можно располагать над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нем, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько.
Также появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки.
Premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени, сообщений и ссылок. "Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков", - уточняет команда мессенджера.
Видеоистории теперь можно перематывать вперед или назад - для этого достаточно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. В историях также появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета.
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