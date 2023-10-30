https://ria.ru/20231030/tg-1906110193.html

В Telegram добавили новые функции

В Telegram добавили новые функции - РИА Новости, 30.10.2023

В Telegram добавили новые функции

Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:15

2023-10-30T11:15

2023-10-30T11:15

общество

технологии

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего обновления, говорится в сообщении мессенджера. "С этого обновления можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах", - сообщает мессенджер. Возможность отправлять ответы в другие чаты он сделал на случай, если пользователь хочет ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. "При нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, - если у пользователя есть к нему доступ", - уточняет Telegram. Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, надо нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию "Ответить в другом чате" и найти нужный чат. Помимо прямого цитирования других пользователей, теперь можно оформить любой текст в виде цитаты. Также можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов. Предпросмотр ссылки теперь можно располагать над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нем, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько. Также появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки. Premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени, сообщений и ссылок. "Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков", - уточняет команда мессенджера. Видеоистории теперь можно перематывать вперед или назад - для этого достаточно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. В историях также появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета.

https://ria.ru/20231024/telegram-1904853465.html

https://ria.ru/20231013/telegram-1902685256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, telegram