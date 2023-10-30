https://ria.ru/20231030/tekhnologii-1906175141.html
В России запустили вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ
В России запустили вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ - РИА Новости, 30.10.2023
В России запустили вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ
Минэкономразвития России запустило вторую волну отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта - университеты и научные организации получат... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:56
2023-10-30T14:56
2023-10-30T15:20
россия
дмитрий чернышенко
технологии
высшая школа экономики (вшэ)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
санкт-петербургский университет информационных технологий
максим решетников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития России запустило вторую волну отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта - университеты и научные организации получат гранты для разработки прикладных решений, всего на период 2023-2026 годов на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда рублей, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко, его слова передает пресс-служба Минэкономразвития."По поручению президента России в этом году мы отберем еще не менее шести исследовательских центров. Гранты будут предоставляться на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики. Также центры займутся обучением отраслевых специалистов, формированием дата-сетов и поддержкой отраслевых фреймворков. На период 2023-2026 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда рублей", – заявил Чернышенко.Приоритетными отраслями экономики для отбора центров стали здравоохранение, строительство и городская среда, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, цифровая промышленность, телекоммуникации, экология и природопользование, туризм, электроэнергетика и угольная промышленность. По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, грантовая поддержка предоставляется на реализацию программ исследовательских центров, целью которых является разработка отраслевых ИИ-решений, внедренных у индустриальных партнеров."Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить до 17 миллионов рублей за 2023 год, а также до 205 миллионов рублей ежегодно в течение следующих трех лет. При этом условие по привлечению внебюджета, как и в конкурсе первой волны, остается ключевым. Так, обязательство по софинансированию составит не менее 30% в 2024 году, не менее 40% в 2025 году и не менее 50% в 2026 году", - добавил Колесников.Координировать отбор будет Аналитический центр при правительстве. Исследовательские центры, выбранные в первую волну, уже получили средства. В конце декабря 2023 года президиум правкомиссии по цифровому развитию подведет итоги отбора и определит финальных получателей поддержки.Как объяснил директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин, запуск подготовки отбора второй волны исследовательских центров - это знаковый проект коллаборации научных организаций и отраслевых компаний. Это "результат длительной работы десятков профильных экспертов из науки, бизнеса и госсектора", добавил он.В июле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство в дополнение к действующим шести исследовательским центрам по развитию искусственного интеллекта предлагает отобрать еще не менее шести. На сегодняшний день на базе ведущих вузов и научных организаций (ВШЭ, ИТМО, Сколтех, Университет Иннополис, РАН, МФТИ) работают шесть исследовательских центров, которые были открыты в 2021 году. Решетников напомнил, что на исследования действующих центров из федерального бюджета выделено 5,4 миллиарда рублей на 4 года и привлечено 2,5 миллиарда рублей частного финансирования.
https://ria.ru/20231030/mediaforum-1906157348.html
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, высшая школа экономики (вшэ), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), санкт-петербургский университет информационных технологий, максим решетников
Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Высшая школа экономики (ВШЭ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Максим Решетников
В России запустили вторую волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ
Чернышенко: в РФ запустили волну отбора исследовательских центров в сфере ИИ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития России запустило вторую волну отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта - университеты и научные организации получат гранты для разработки прикладных решений, всего на период 2023-2026 годов на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда рублей, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко, его слова передает пресс-служба Минэкономразвития.
"По поручению президента России в этом году мы отберем еще не менее шести исследовательских центров. Гранты будут предоставляться на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики. Также центры займутся обучением отраслевых специалистов, формированием дата-сетов и поддержкой отраслевых фреймворков. На период 2023-2026 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 миллиарда рублей", – заявил Чернышенко.
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Приоритетными отраслями экономики для отбора центров стали здравоохранение, строительство и городская среда, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, цифровая промышленность, телекоммуникации, экология и природопользование, туризм, электроэнергетика и угольная промышленность. По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, грантовая поддержка предоставляется на реализацию программ исследовательских центров, целью которых является разработка отраслевых ИИ-решений, внедренных у индустриальных партнеров.
"Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить до 17 миллионов рублей за 2023 год, а также до 205 миллионов рублей ежегодно в течение следующих трех лет. При этом условие по привлечению внебюджета, как и в конкурсе первой волны, остается ключевым. Так, обязательство по софинансированию составит не менее 30% в 2024 году, не менее 40% в 2025 году и не менее 50% в 2026 году", - добавил Колесников.
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Координировать отбор будет Аналитический центр при правительстве. Исследовательские центры, выбранные в первую волну, уже получили средства. В конце декабря 2023 года президиум правкомиссии по цифровому развитию подведет итоги отбора и определит финальных получателей поддержки.
Как объяснил директор департамента по исследовательским центрам в сфере ИИ Аналитического центра при правительстве Сергей Наквасин, запуск подготовки отбора второй волны исследовательских центров - это знаковый проект коллаборации научных организаций и отраслевых компаний. Это "результат длительной работы десятков профильных экспертов из науки, бизнеса и госсектора", добавил он.
В июле министр экономического развития Максим Решетников
сообщил, что министерство в дополнение к действующим шести исследовательским центрам по развитию искусственного интеллекта предлагает отобрать еще не менее шести. На сегодняшний день на базе ведущих вузов и научных организаций (ВШЭ
, ИТМО
, Сколтех
, Университет Иннополис, РАН
, МФТИ
) работают шесть исследовательских центров, которые были открыты в 2021 году. Решетников напомнил, что на исследования действующих центров из федерального бюджета выделено 5,4 миллиарда рублей на 4 года и привлечено 2,5 миллиарда рублей частного финансирования.
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