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В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань - РИА Новости, 30.10.2023
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06:35 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань - РИА Новости, 30.10.2023
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
Армия Китая не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:35
2023-10-30T06:35
в мире
китай
тайвань
пекин
чжан юся
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Армия Китая не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Тайвань является главным из коренных интересов КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. По его словам, "кто бы и в какой бы то ни было форме ни хотел отколоть Тайвань от Китая, китайские военные никогда не согласятся на это и не проявят никакой пощады". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html
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в мире, китай, тайвань, пекин, чжан юся
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Чжан Юся
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань

ЦВС КНР: Армия Китая не пощадит тех, кто попытается отколоть Тайвань от Пекина

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКНР
КНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Армия Китая не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.
«
"Тайвань является главным из коренных интересов КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
По его словам, "кто бы и в какой бы то ни было форме ни хотел отколоть Тайвань от Китая, китайские военные никогда не согласятся на это и не проявят никакой пощады".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
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