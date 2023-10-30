https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань

В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань

Армия Китая не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:35

2023-10-30T06:35

2023-10-30T06:35

в мире

китай

тайвань

пекин

чжан юся

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Армия Китая не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Тайвань является главным из коренных интересов КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества", - заявил Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. По его словам, "кто бы и в какой бы то ни было форме ни хотел отколоть Тайвань от Китая, китайские военные никогда не согласятся на это и не проявят никакой пощады". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20231030/krizisy-1906068483.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, пекин, чжан юся