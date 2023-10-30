https://ria.ru/20231030/tanki-1906109768.html

Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе - РИА Новости, 30.10.2023

Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

Очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:13

2023-10-30T11:13

2023-10-30T13:08

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе, передает агентство Франс Пресс."Израильские танки замечены на окраине города Газа, ключевая дорога перерезана", — говорится в публикации.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, в свою очередь, что расширила наземные маневры в секторе Газа."Дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию", — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.По его словам, за ночь там были ликвидированы десятки членов ХАМАС.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году