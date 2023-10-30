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Очевидцы: израильский танк расстрелял машину с гражданскими в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023
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13:09 30.10.2023 (обновлено: 13:56 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/tank-1906144265.html
Очевидцы: израильский танк расстрелял машину с гражданскими в секторе Газа
Очевидцы: израильский танк расстрелял машину с гражданскими в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023
Очевидцы: израильский танк расстрелял машину с гражданскими в секторе Газа
Израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа во время попытки палестинцев выехать с севера на юг, три человека погибли, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:09
2023-10-30T13:56
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа во время попытки палестинцев выехать с севера на юг, три человека погибли, сообщили РИА Новости очевидцы.Видео момента выстрела из танка по гражданской машине, когда её водитель и пассажиры пытались выехать на улицу Салах-эд-Дин, которая соединяет северную часть анклава с южной, также попало в распоряжение агентства.Очевидцы уточнили, что в больницу аш-Шифаа в секторе Газа поступили тела трех погибших, которые находились в машине в момент прямого выстрела по ней из израильского танка. Они пытались выехать из наиболее опасной зоны на севере сектора Газа на юг.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Очевидцы: израильский танк расстрелял машину с гражданскими в секторе Газа

Очевидцы: танк Израиля расстрелял машину с жителями в Газе, три человека погибли

© AFP 2023 / BASHAR TALEBИзраильский танк и гражданский автомобиль в восточной части Газы. 30 октября 2023
Израильский танк и гражданский автомобиль в восточной части Газы. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
Израильский танк и гражданский автомобиль в восточной части Газы. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа во время попытки палестинцев выехать с севера на юг, три человека погибли, сообщили РИА Новости очевидцы.
Видео момента выстрела из танка по гражданской машине, когда её водитель и пассажиры пытались выехать на улицу Салах-эд-Дин, которая соединяет северную часть анклава с южной, также попало в распоряжение агентства.
Очевидцы уточнили, что в больницу аш-Шифаа в секторе Газа поступили тела трех погибших, которые находились в машине в момент прямого выстрела по ней из израильского танка. Они пытались выехать из наиболее опасной зоны на севере сектора Газа на юг.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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