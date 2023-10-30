https://ria.ru/20231030/taksist-1906306032.html

В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку

В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку - РИА Новости, 30.10.2023

В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку

Следователи начали проверку из-за появления в соцсетях видеоролика, в котором таксист в ходе конфликта нанес удары девушке в Самаре, сообщили в следственном... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:16

2023-10-30T23:16

2023-10-30T23:16

происшествия

самара

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за появления в соцсетях видеоролика, в котором таксист в ходе конфликта нанес удары девушке в Самаре, сообщили в следственном управлении СК по Самарской области. Видеоролик в соцсетях, на котором запечатлен конфликт таксиста с двумя девушками, разместили в соцсетях в понедельник, 30 октября. Как отмечает следствие, "из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками". "По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906141418.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

самара

самарская область

россия

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происшествия, самара, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)