Рейтинг@Mail.ru
В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/taksist-1906306032.html
В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку
В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку - РИА Новости, 30.10.2023
В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку
Следователи начали проверку из-за появления в соцсетях видеоролика, в котором таксист в ходе конфликта нанес удары девушке в Самаре, сообщили в следственном... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:16
2023-10-30T23:16
происшествия
самара
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за появления в соцсетях видеоролика, в котором таксист в ходе конфликта нанес удары девушке в Самаре, сообщили в следственном управлении СК по Самарской области. Видеоролик в соцсетях, на котором запечатлен конфликт таксиста с двумя девушками, разместили в соцсетях в понедельник, 30 октября. Как отмечает следствие, "из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками". "По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906141418.html
https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html
самара
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре проверят данные о таксисте, который побил девушку

СК: в Самаре проверят данные о таксисте, который нанес удары девушке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку из-за появления в соцсетях видеоролика, в котором таксист в ходе конфликта нанес удары девушке в Самаре, сообщили в следственном управлении СК по Самарской области.
Видеоролик в соцсетях, на котором запечатлен конфликт таксиста с двумя девушками, разместили в соцсетях в понедельник, 30 октября.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
СК запросил арест матери избитого в Москве младенца
Вчера, 13:00
Как отмечает следствие, "из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками".
"По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
Кукла - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
СК завел дело после видео с издевательством над девочкой в омском интернате
22 октября, 12:24
 
ПроисшествияСамараСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала