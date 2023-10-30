https://ria.ru/20231030/tailand-1906112373.html

В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян

В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 30.10.2023

В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян

Более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян обнаружены в Таиланде за последние месяцы, один пациент скончался, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:22

2023-10-30T11:22

2023-10-30T11:25

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таиланд

пхукет (остров)

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БАНГКОК, 30 окт - РИА Новости. Более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян обнаружены в Таиланде за последние месяцы, один пациент скончался, сообщил журналистам в понедельник исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний министерства здравоохранения Таиланда доктор Тхонгчай Киратихаттаякон. Всего обнаружено 24 случая, 9 - в Бангкоке, по 3 в провинциях Нонтхабури (пригород Бангкока - ред.) и Чиангмай, два на острове Пхукет, и по одному в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури и еще четыре в провинциях центральной и северо-восточной части страны. Один из 24 пациентов, страдавший также ВИЧ-инфекцией, скончался, говорится в сообщении гендиректора департамента. Двадцатичетырехлетний гражданин Таиланда, три года страдавший синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), вызванного ВИЧ-инфекцией, поступил в стационар Института инфекционных болезней Таиланда 12 сентября, и скончался там на прошлой неделе, уточнил глава департамента таиландского минздрава, слова которого приводит газета Bangkok Post. Первый случай оспы обезьян был обнаружен в Таиланде в июле 2022 года. По состоянию на 28 октября 2023 года, в стране с тех пор были обнаружены 559 случаев заболевания этой болезнью; один случай из 559, о котором было объявлено в понедельник, оказался смертельным. Из общего количества заболевших 502 человека - граждане Таиланда, 52 человека - иностранцы, о гражданстве которых минздраву Таиланда известно, и 4 иностранца неизвестного гражданства. Департамент также сообщает, что 474 из 559 заболевших принадлежат к "группе диверсифицированной сексуальности", 44% от общего количества инфицированы ВИЧ-инфекцией, и что большинство заболевших относятся к двум возрастным категориям: от 30 до 39 лет и от 20 до 29 лет.

https://ria.ru/20230511/ospa-1871147931.html

https://ria.ru/20230109/vaktsina-1843598661.html

таиланд

пхукет (остров)

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в мире, таиланд, пхукет (остров)