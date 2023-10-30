https://ria.ru/20231030/svinets-1906301586.html

В США нашли опасное содержание свинца в детском фруктовом пюре

В США нашли опасное содержание свинца в детском фруктовом пюре - РИА Новости, 30.10.2023

В США нашли опасное содержание свинца в детском фруктовом пюре

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об обнаружении свинца в продукции популярного бренда детских... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:36

2023-10-30T22:36

2023-10-30T22:36

сша

северная каролина

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об обнаружении свинца в продукции популярного бренда детских фруктовых пюре WanaBana, рекомендует потребителям обратиться к врачу. Компания WanaBana производит фруктовые пюре в удобной одноразовой фольговой упаковке, когда ребенок может буквально высосать содержимое без необходимости использовать ложку. Пюре в такой упаковке пользуется большой популярностью среди детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста - его удобно использовать в дороге и во время школьных обедов. Проверка была инициирована после того, как в штате Северная Каролина у нескольких детей обнаружили высокое содержание тяжелого металла в крови. В рамках расследования власти штата проинспектировали несколько партий яблочного пюре с корицей производства WanaBana, в которых обнаружили "крайне опасный уровень свинца". Компания согласилась на добровольный отзыв продукции, при этом власти просят родителей, чью дети употребляли пюре этой марки, "связаться со своим врачом для сдачи анализа крови". Всем, кто приобрел пюре, рекомендовано не употреблять его в пищу и ни в коем случае не давать детям. Свинец, как поясняют в Центре по контролю и распространению заболеваний США, крайне негативно влияет на здоровье ребенка, может привести к задержке психического и умственного развития. "Даже низкое содержание свинца в крови оказывает негативное влияние на умственные способности ребенка, возможность концентрироваться и учиться", - говорится в сообщении ведомства. Металл попадает в организм из окружающей среды - в том числе из некачественных игрушек, посуды, упаковочных и строительных материалов. Поскольку вплоть до 1978 года в США в ходу была краска на основе свинца, сейчас детей, живущим в домах, построенных до этого времени, при поступлении в школу обязательно тестируют на содержание в крови свинца. Для защиты потребителей по закону аренда жилья, построенного до 1978 года, возможна только после профессиональной инспекции, которая должна подтвердить отсутствие в доме опасного химического вещества.

https://ria.ru/20231015/pitanie-1902857912.html

https://ria.ru/20230915/liviya-1896572337.html

сша

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сша, северная каролина, в мире