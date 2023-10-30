https://ria.ru/20231030/sud-1906133052.html

Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде

Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде - РИА Новости, 30.10.2023

Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде

Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:32

2023-10-30T12:32

2023-10-30T17:58

общество

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россия

испания

иноагент

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил административный иск. "Суд зарегистрировал иск Белого Р. В*. к Министерству юстиции РФ", — сказал собеседник агентства в понедельник. Дата судебного заседания не назначена.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ, комик сейчас живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231030/inoagent-1906098430.html

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общество, москва, россия, испания, иноагент