https://ria.ru/20231030/sud-1906133052.html
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде - РИА Новости, 30.10.2023
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде
Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:32
2023-10-30T12:32
2023-10-30T17:58
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил административный иск. "Суд зарегистрировал иск Белого Р. В*. к Министерству юстиции РФ", — сказал собеседник агентства в понедельник. Дата судебного заседания не назначена.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ, комик сейчас живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Общество, Москва, Россия, Испания, иноагент
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде
Суд зарегистрировал иск Белого по обжалованию статуса иностранного агента