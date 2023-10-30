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Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде - РИА Новости, 30.10.2023
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12:32 30.10.2023 (обновлено: 17:58 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/sud-1906133052.html
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде - РИА Новости, 30.10.2023
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде
Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:32
2023-10-30T17:58
общество
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испания
иноагент
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил административный иск. &quot;Суд зарегистрировал иск Белого Р. В*. к Министерству юстиции РФ&quot;, — сказал собеседник агентства в понедельник. Дата судебного заседания не назначена.Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ, комик сейчас живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, москва, россия, испания, иноагент
Общество, Москва, Россия, Испания, иноагент
Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента в суде

Суд зарегистрировал иск Белого по обжалованию статуса иностранного агента

CC0 / / Микрофон на сцене
Микрофон на сцене - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC0 / /
Микрофон на сцене. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил административный иск.
«

"Суд зарегистрировал иск Белого Р. В*. к Министерству юстиции РФ", — сказал собеседник агентства в понедельник. Дата судебного заседания не назначена.

Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ, комик сейчас живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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