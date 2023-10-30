Указ Байдена обязал разработчиков ИИ делиться с властями США информацией
Разработчиков ИИ в США обязали делиться результатами тестирования с властями
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ИИ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена издала указ, устанавливающий новые стандарты по безопасности использования искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают в том числе, что разработчики мощных систем ИИ должны делиться результатами тестирования на безопасность с американским правительством, говорится в релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
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"Исполнительный указ устанавливает новые стандарты безопасности и защиты в области ИИ, защищает личные данные американцев, продвигает равенство и гражданские права, защищает потребителей и работников, продвигает инновации и конкуренцию, продвигает американское лидерство во всем мире и многое другое", - говорится в заявлении Белого дома, где также отмечается, что изданный Байденом указ носит "знаменательный" характер.
Согласно новым стандартам безопасности, разработчики самых мощных систем ИИ должны делиться результатами тестирования на безопасность и другой важной информацией с правительством США. Также указ предусматривает разработку стандартов, инструментов и тестов, которые призваны помочь убедиться в безопасности систем ИИ.
Помимо этого, должна быть создана передовая программа по кибербезопасности для разработки инструментов ИИ, нацеленных на поиск и устранение уязвимостей в критически важном программном обеспечении, отмечается в релизе.
Как отмечается, администрация Байдена "продолжит работать с другими странами, чтобы поддержать безопасное, надежное и заслуживающее доверия использование ИИ во всем мире".