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Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США
Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США - РИА Новости, 30.10.2023
Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США
Позиция президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту возвысила его над США, потерпевшими неудачу в регионе, заявил американский... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:01
2023-10-30T10:01
2023-10-30T10:41
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту возвысила его над США, потерпевшими неудачу в регионе, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи", — сказал он.Миршаймер пояснил, что позиция России, заключающаяся в поддержке плана "двух государств для двух народов", и доводы Путина в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев вызывают отклик у большей части мира.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, пострадали свыше пяти тысяч. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905747229.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джон миршаймер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Джон Миршаймер, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США
Профессор Миршаймер: США проиграли России в битве за Ближний Восток
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Позиция президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту возвысила его над США, потерпевшими неудачу в регионе, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи", — сказал он.
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Миршаймер пояснил, что позиция России, заключающаяся в поддержке плана "двух государств для двух народов", и доводы Путина в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев вызывают отклик у большей части мира.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, пострадали свыше пяти тысяч. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
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