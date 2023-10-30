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Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 30.10.2023 (обновлено: 14:24 31.10.2023)
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906277544.html
Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене
Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 31.10.2023
Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала в Севастополе изменника, который передавал Украине данные об оборонительных сооружениях Крыма. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-30T21:23
2023-10-31T14:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
сергей шойгу
михаил развожаев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ФСБ задержала в Севастополе изменника, который передавал Украине данные об оборонительных сооружениях Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в марте 2023 года подозреваемый в госизмене, работавший на строительстве оборонительных сооружений на полуострове, собрал и передал представителю вооруженных сил Украины информацию об указанных объектах с привязкой к географическим координатам. Украинские удары по КрымуСегодня днём Киев предпринял атаку на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате пострадал мужчина, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в 13:00 мск российской ПВО была отражена ракетная атака Украины по Крыму. ВСУ запустили по полуострову восемь ракет Storm Shadow – все они были сбиты. Ход спецоперации На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. На запорожском направлении отражена украинская атака в районе Работино, ВСУ потеряли до 220 человек, два танка, в том числе Leopard. Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили более 835 военных, 13 танков и других бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 39 дронов, 16 автомобилей и другой спецтехники. Выступление Шойгу в ПекинеМинистр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где выступил на 10 Сяншаньском форуме по безопасности. Выступая на китайской площадке, глава российского военного ведомства заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток. Министр отметил, что эти планы Запада терпят неудачу. По данным Шойгу, ВСУ за время начатого летом текущего года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув никаких значимых успехов на поле боя. При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Статья СаксаО том, что России и Западу рано или поздно придётся "договариваться", осознают и некоторые представители противоположной стороны. Так, известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал статью для греческой газеты "Катимерини" (одна из наиболее антироссийских в Греции), в которой выразил мнение, что 30-летняя политика американских неоконсерваторов на Украине и по окружению России потерпела фиаско и США должны срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ. Сакс считает, что Запад также должен предоставить Киеву гарантии безопасности и восстановить все торговые и культурные связи с Россией. Комментируя данную статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются, но "какая-то дискуссия постепенно разгорается".
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россия, украина, севастополь, сергей шойгу, михаил развожаев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фсб, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Сергей Шойгу, Михаил Развожаев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ФСБ, НАТО
Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене

ФСБ: в Севастополе поймали подозреваемого в госизмене, работавшего с ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ФСБ задержала в Севастополе изменника, который передавал Украине данные об оборонительных сооружениях Крыма.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в марте 2023 года подозреваемый в госизмене, работавший на строительстве оборонительных сооружений на полуострове, собрал и передал представителю вооруженных сил Украины информацию об указанных объектах с привязкой к географическим координатам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть

Украинские удары по Крыму

Сегодня днём Киев предпринял атаку на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате пострадал мужчина, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.
В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в 13:00 мск российской ПВО была отражена ракетная атака Украины по Крыму. ВСУ запустили по полуострову восемь ракет Storm Shadow – все они были сбиты.

Ход спецоперации

На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
"Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на СВО
29 октября, 08:00
На запорожском направлении отражена украинская атака в районе Работино, ВСУ потеряли до 220 человек, два танка, в том числе Leopard.
Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили более 835 военных, 13 танков и других бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 39 дронов, 16 автомобилей и другой спецтехники.

Выступление Шойгу в Пекине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где выступил на 10 Сяншаньском форуме по безопасности.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
США планируют ядерную войну с Россией и Китаем
18 октября, 08:00
Выступая на китайской площадке, глава российского военного ведомства заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток.
Министр отметил, что эти планы Запада терпят неудачу. По данным Шойгу, ВСУ за время начатого летом текущего года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув никаких значимых успехов на поле боя.
При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли
19 октября, 08:00

Статья Сакса

О том, что России и Западу рано или поздно придётся "договариваться", осознают и некоторые представители противоположной стороны.
Так, известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал статью для греческой газеты "Катимерини" (одна из наиболее антироссийских в Греции), в которой выразил мнение, что 30-летняя политика американских неоконсерваторов на Украине и по окружению России потерпела фиаско и США должны срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ.
Берлин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Европа зазывает нас в новый лохотрон
13 октября, 08:00
Сакс считает, что Запад также должен предоставить Киеву гарантии безопасности и восстановить все торговые и культурные связи с Россией.
Комментируя данную статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются, но "какая-то дискуссия постепенно разгорается".
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Трамп добился своего. США отодвигают Украину на второй план
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольСергей ШойгуМихаил РазвожаевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФСБНАТО
 
 
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