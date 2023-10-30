https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906277544.html

Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене

Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 31.10.2023

Спецоперация, 30 октября: в Крыму задержали подозреваемого в госизмене

ФСБ задержала в Севастополе изменника, который передавал Украине данные об оборонительных сооружениях Крыма. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-30T21:23

2023-10-30T21:23

2023-10-31T14:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

сергей шойгу

михаил развожаев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ФСБ задержала в Севастополе изменника, который передавал Украине данные об оборонительных сооружениях Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в марте 2023 года подозреваемый в госизмене, работавший на строительстве оборонительных сооружений на полуострове, собрал и передал представителю вооруженных сил Украины информацию об указанных объектах с привязкой к географическим координатам. Украинские удары по КрымуСегодня днём Киев предпринял атаку на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате пострадал мужчина, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в 13:00 мск российской ПВО была отражена ракетная атака Украины по Крыму. ВСУ запустили по полуострову восемь ракет Storm Shadow – все они были сбиты. Ход спецоперации На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. На запорожском направлении отражена украинская атака в районе Работино, ВСУ потеряли до 220 человек, два танка, в том числе Leopard. Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили более 835 военных, 13 танков и других бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 39 дронов, 16 автомобилей и другой спецтехники. Выступление Шойгу в ПекинеМинистр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где выступил на 10 Сяншаньском форуме по безопасности. Выступая на китайской площадке, глава российского военного ведомства заявил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток. Министр отметил, что эти планы Запада терпят неудачу. По данным Шойгу, ВСУ за время начатого летом текущего года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув никаких значимых успехов на поле боя. При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Статья СаксаО том, что России и Западу рано или поздно придётся "договариваться", осознают и некоторые представители противоположной стороны. Так, известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал статью для греческой газеты "Катимерини" (одна из наиболее антироссийских в Греции), в которой выразил мнение, что 30-летняя политика американских неоконсерваторов на Украине и по окружению России потерпела фиаско и США должны срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ. Сакс считает, что Запад также должен предоставить Киеву гарантии безопасности и восстановить все торговые и культурные связи с Россией. Комментируя данную статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются, но "какая-то дискуссия постепенно разгорается".

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, севастополь, сергей шойгу, михаил развожаев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фсб, нато