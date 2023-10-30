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ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:15

2023-10-30T14:30

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.А в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения, отмечает МО РФ.

черкасская область

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2023

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вооруженные силы украины, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире