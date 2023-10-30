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ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 30.10.2023 (обновлено: 14:30 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906164361.html
ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
Российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:15
2023-10-30T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
черкасская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.А в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения, отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, В мире
ВС России уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило министерство обороны РФ в сводке.
"В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.
А в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 октября, 14:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧеркасская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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