https://ria.ru/20231030/spasenie-1906274646.html

В Башкирии два школьника помогли 15 одноклассникам выбраться из пожара

В Башкирии два школьника помогли 15 одноклассникам выбраться из пожара - РИА Новости, 30.10.2023

В Башкирии два школьника помогли 15 одноклассникам выбраться из пожара

В Туймазах два школьника помогли 15 одноклассникам эвакуироваться во время пожара в здании ПАО "Башинформсвязь", сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:36

2023-10-30T19:36

2023-10-30T20:37

хорошие новости

происшествия

чехов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 30 окт — РИА Новости. В Туймазах два школьника помогли 15 одноклассникам эвакуироваться во время пожара в здании ПАО "Башинформсвязь", сообщили в региональном управлении МЧС России.По данным ведомства, накануне в арендуемых офисных помещениях здания "Ростелекома" на улице Чехова произошло возгорание на площади 25 квадратных метров."В здании "Башинформсвязи", где на третьем этаже занимались старшеклассники математикой, возник пожар в холле. Основной выход, через который они пришли на занятия, был отрезан огнем. В момент возникновения пожара 17 несовершеннолетних попали в огненную ловушку", — говорится в заявлении.Отмечается, что всех спасли два подростка."Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор и увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело, и мы начали выбивать дверь вместе с другом Аланом Валеевым", — приводит управление слова школьника Мирослава Фазлиева, который принимал участие в спасательной операции. Как уточнили в МЧС, к приезду пожарных все эвакуировались на улицу, никто не пострадал. "МЧС Башкортостана собирает необходимые данные и документы для представления к награждению двух ребят. По факту пожара проводится доследственная проверка, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза", — добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в экстренных службах республики рассказал, что в момент возникновения пожара с детьми была преподавательница, которая вела дополнительные занятия со старшеклассниками в арендуемых кабинетах.

https://ria.ru/20231020/spasenie-1904229288.html

https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html

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происшествия, чехов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), башинформсвязь, ростелеком