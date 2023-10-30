https://ria.ru/20231030/sovfed-1906114690.html

В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела

В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела - РИА Новости, 30.10.2023

В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела

Необходимо дать прокурорам полномочия закрывать уголовные дела, это упростит и ускорит доступ граждан к правосудию, заявила РИА Новости член конституционного... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:31

2023-10-30T11:31

2023-10-30T11:35

россия

общество

владимир путин

ольга ковитиди

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133871_0:211:3119:1965_1920x0_80_0_0_6412432a5a9847afc46a650f1909547e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо дать прокурорам полномочия закрывать уголовные дела, это упростит и ускорит доступ граждан к правосудию, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. "Прокуратура максимально в рамках имеющихся полномочий реализует свои права. При этом очевидно, что, расширяя полномочия прокурора предоставлением ему права прекращать уголовные дела… мы создаем реальные правовые инструменты для более полной реализации конституционных принципов", - сказала она. Ковитиди напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание прокуратуры на внимательное использование всех имеющихся инструментов контроля за качеством следствия: закрывать неправомерно возбужденные дела, не допускать передачи в суд "сырых" дел, не поддерживать сомнительные обвинения в суде. Она подчеркнула, предоставление прокурору новых прав повлечет за собой изменение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ и иного законодательства, касающегося статуса следователя, его процессуальной самостоятельности и независимости. "Если в соответствии со статьей 221 УПК прокурор имеет право утверждать обвинительное заключение, то почему мы лишаем его права прекращать уголовное дело, поступившее от следователя с обвинительным заключением? Ведь сегодня связанный отсутствием данных полномочий прокурор вынужден порой латать дело, отправляя его на доследование. Вопрос: кто от этого выигрывает? Ответ понятен. Никто", - заметила Ковитиди. "Очевидно, что наделение прокурора указанными дополнительными полномочиями положительно отразится, что чрезвычайно важно, и на соблюдении процессуальных сроков, существенно упростит и ускорит доступ граждан к правосудию. Вопрос, несомненно, актуальный и требует внимательного изучения с учетом позиции профессионального и научного сообщества", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html

https://ria.ru/20231029/aeroport-1906035544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин, ольга ковитиди, совет федерации рф