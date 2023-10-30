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В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела
В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела - РИА Новости, 30.10.2023
В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела
Необходимо дать прокурорам полномочия закрывать уголовные дела, это упростит и ускорит доступ граждан к правосудию, заявила РИА Новости член конституционного... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:31
2023-10-30T11:31
2023-10-30T11:35
россия
общество
владимир путин
ольга ковитиди
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо дать прокурорам полномочия закрывать уголовные дела, это упростит и ускорит доступ граждан к правосудию, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. "Прокуратура максимально в рамках имеющихся полномочий реализует свои права. При этом очевидно, что, расширяя полномочия прокурора предоставлением ему права прекращать уголовные дела… мы создаем реальные правовые инструменты для более полной реализации конституционных принципов", - сказала она. Ковитиди напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание прокуратуры на внимательное использование всех имеющихся инструментов контроля за качеством следствия: закрывать неправомерно возбужденные дела, не допускать передачи в суд "сырых" дел, не поддерживать сомнительные обвинения в суде. Она подчеркнула, предоставление прокурору новых прав повлечет за собой изменение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ и иного законодательства, касающегося статуса следователя, его процессуальной самостоятельности и независимости. "Если в соответствии со статьей 221 УПК прокурор имеет право утверждать обвинительное заключение, то почему мы лишаем его права прекращать уголовное дело, поступившее от следователя с обвинительным заключением? Ведь сегодня связанный отсутствием данных полномочий прокурор вынужден порой латать дело, отправляя его на доследование. Вопрос: кто от этого выигрывает? Ответ понятен. Никто", - заметила Ковитиди. "Очевидно, что наделение прокурора указанными дополнительными полномочиями положительно отразится, что чрезвычайно важно, и на соблюдении процессуальных сроков, существенно упростит и ускорит доступ граждан к правосудию. Вопрос, несомненно, актуальный и требует внимательного изучения с учетом позиции профессионального и научного сообщества", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html
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россия, общество, владимир путин, ольга ковитиди, совет федерации рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела
В Совете Федерации предложили разрешить прокурорам закрывать уголовные дела
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо дать прокурорам полномочия закрывать уголовные дела, это упростит и ускорит доступ граждан к правосудию, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди.
«
"Прокуратура максимально в рамках имеющихся полномочий реализует свои права. При этом очевидно, что, расширяя полномочия прокурора предоставлением ему права прекращать уголовные дела… мы создаем реальные правовые инструменты для более полной реализации конституционных принципов", - сказала она.
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Ковитиди напомнила, что президент РФ Владимир Путин
неоднократно обращал внимание прокуратуры на внимательное использование всех имеющихся инструментов контроля за качеством следствия: закрывать неправомерно возбужденные дела, не допускать передачи в суд "сырых" дел, не поддерживать сомнительные обвинения в суде.
Она подчеркнула, предоставление прокурору новых прав повлечет за собой изменение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ и иного законодательства, касающегося статуса следователя, его процессуальной самостоятельности и независимости.
"Если в соответствии со статьей 221 УПК прокурор имеет право утверждать обвинительное заключение, то почему мы лишаем его права прекращать уголовное дело, поступившее от следователя с обвинительным заключением? Ведь сегодня связанный отсутствием данных полномочий прокурор вынужден порой латать дело, отправляя его на доследование. Вопрос: кто от этого выигрывает? Ответ понятен. Никто", - заметила Ковитиди.
"Очевидно, что наделение прокурора указанными дополнительными полномочиями положительно отразится, что чрезвычайно важно, и на соблюдении процессуальных сроков, существенно упростит и ускорит доступ граждан к правосудию. Вопрос, несомненно, актуальный и требует внимательного изучения с учетом позиции профессионального и научного сообщества", - заключила сенатор.
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