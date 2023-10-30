https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906170125.html
Совещание Путина, посвященное событиям в Дагестане, пройдет в Ново-Огарево
Совещание Путина, посвященное событиям в Дагестане, пройдет в Ново-Огарево - РИА Новости, 30.10.2023
Совещание Путина, посвященное событиям в Дагестане, пройдет в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане в подмосковной резиденции... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:34
2023-10-30T14:34
2023-10-30T14:37
безопасность
владимир путин
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Совещание запланировано на 19.00 мск. Как ожидается, Путин планирует обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Совещание пройдет в очном формате.В совещании примут участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин, первый замглавы МВД Александр Горовой.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Безопасность, Владимир Путин, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Совещание Путина, посвященное событиям в Дагестане, пройдет в Ново-Огарево
Песков: Путин проведет в Ново-Огарево совещание из-за событий в Махачкале