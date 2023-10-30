https://ria.ru/20231030/sotsseti-1906087730.html

Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях

Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях - РИА Новости, 30.10.2023

Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях

Житель Хабаровского края осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что, находясь в Приморье, в соцсети рассылал детям порнографические материалы,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:44

2023-10-30T09:44

2023-10-30T09:44

происшествия

хабаровский край

россия

приморский край

одноклассники

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что, находясь в Приморье, в соцсети рассылал детям порнографические материалы, пострадали 13 несовершеннолетних из разных регионов РФ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. "Действия произошли еще в 2020 году. Находясь на территории Приморья, житель соседнего края в социальной сети "Одноклассники" вступал в переписки с несовершеннолетними в возрасте от 10 лет, в которых задавал многочисленные вопросы сексуального характера, распространял файлы, содержащие порнографические фотоматериалы. Среди потерпевших оказалось 13 несовершеннолетних из разных субъектов", - говорится в сообщении. Суд признал жителя Хабаровского края виновным по статьям "Развратные действия", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконный оборот порнографических материалов". "Ему назначено наказание - 6 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html

хабаровский край

россия

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происшествия, хабаровский край, россия, приморский край, одноклассники