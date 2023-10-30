Рейтинг@Mail.ru
Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/sotsseti-1906087730.html
Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях
Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях - РИА Новости, 30.10.2023
Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях
Житель Хабаровского края осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что, находясь в Приморье, в соцсети рассылал детям порнографические материалы,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:44
2023-10-30T09:44
происшествия
хабаровский край
россия
приморский край
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что, находясь в Приморье, в соцсети рассылал детям порнографические материалы, пострадали 13 несовершеннолетних из разных регионов РФ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. "Действия произошли еще в 2020 году. Находясь на территории Приморья, житель соседнего края в социальной сети "Одноклассники" вступал в переписки с несовершеннолетними в возрасте от 10 лет, в которых задавал многочисленные вопросы сексуального характера, распространял файлы, содержащие порнографические фотоматериалы. Среди потерпевших оказалось 13 несовершеннолетних из разных субъектов", - говорится в сообщении. Суд признал жителя Хабаровского края виновным по статьям "Развратные действия", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконный оборот порнографических материалов". "Ему назначено наказание - 6 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html
хабаровский край
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_419b4d0c1a1fa57e08e5efefa27b1689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, россия, приморский край, одноклассники
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Приморский край, Одноклассники
Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение детей в соцсетях

Житель Хабаровского края получил шесть лет за развращение 13 детей в соцсетях

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что, находясь в Приморье, в соцсети рассылал детям порнографические материалы, пострадали 13 несовершеннолетних из разных регионов РФ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«
"Действия произошли еще в 2020 году. Находясь на территории Приморья, житель соседнего края в социальной сети "Одноклассники" вступал в переписки с несовершеннолетними в возрасте от 10 лет, в которых задавал многочисленные вопросы сексуального характера, распространял файлы, содержащие порнографические фотоматериалы. Среди потерпевших оказалось 13 несовершеннолетних из разных субъектов", - говорится в сообщении.
Суд признал жителя Хабаровского края виновным по статьям "Развратные действия", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконный оборот порнографических материалов".
«
"Ему назначено наказание - 6 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - отмечает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей
25 октября, 14:43
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияПриморский крайОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала