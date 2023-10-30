https://ria.ru/20231030/sobaki-1906056889.html

На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника

На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника - РИА Новости, 30.10.2023

На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника

Стая бездомных собак на Сахалине напала на первоклассника, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по Сахалинской... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:50

2023-10-30T02:50

2023-10-30T02:56

происшествия

сахалин

россия

сахалинская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Стая бездомных собак на Сахалине напала на первоклассника, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по Сахалинской области. "Безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются. Пострадавший госпитализирован с укушенной раной ноги", – говорится в сообщении. Следователи проводят проверку.Как уточняется в Telegram-канале СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Центральный аппарат ведомства следит за расследованием.

https://ria.ru/20231012/sobaki-1902162632.html

сахалин

россия

сахалинская область

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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)