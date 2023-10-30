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На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника - РИА Новости, 30.10.2023
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02:50 30.10.2023 (обновлено: 02:56 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/sobaki-1906056889.html
На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника
На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника - РИА Новости, 30.10.2023
На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника
Стая бездомных собак на Сахалине напала на первоклассника, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по Сахалинской... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:50
2023-10-30T02:56
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Стая бездомных собак на Сахалине напала на первоклассника, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по Сахалинской области. "Безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются. Пострадавший госпитализирован с укушенной раной ноги", – говорится в сообщении. Следователи проводят проверку.Как уточняется в Telegram-канале СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Центральный аппарат ведомства следит за расследованием.
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сахалин
россия
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине стая бездомных собак напала на школьника

На Сахалине госпитализировали первоклассника после нападения бездомных собак

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Стая бездомных собак на Сахалине напала на первоклассника, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по Сахалинской области.
«
"Безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются. Пострадавший госпитализирован с укушенной раной ноги", – говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку.
Как уточняется в Telegram-канале СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Центральный аппарат ведомства следит за расследованием.
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ПроисшествияСахалинРоссияСахалинская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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