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В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку
В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку - РИА Новости, 30.10.2023
В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку
Житель Маловишерского района Новгородской области, забивший до смерти бездомную собаку, приговорен к 160 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:58
2023-10-30T16:58
2023-10-30T16:58
происшествия
новгородская область
маловишерский район
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Житель Маловишерского района Новгородской области, забивший до смерти бездомную собаку, приговорен к 160 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина привел собаку в заброшенное помещение поселка Большая Вишера, привязал и забил до смерти металлической трубой, а затем закопал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее его гибель). "Приговор вынес мировой судья судебного участка №10 Чудовского судебного района с участием прокуратуры Маловишерского района. Свою вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме. Ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим.
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происшествия, новгородская область, маловишерский район, россия
Происшествия, Новгородская область, Маловишерский район, Россия
В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку
В Новгородской области забившего бездомную собаку мужчину приговорили к работам