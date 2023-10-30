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В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку

В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку - РИА Новости, 30.10.2023

В Новгородской области осудили мужчину, забившего бездомную собаку

Житель Маловишерского района Новгородской области, забивший до смерти бездомную собаку, приговорен к 160 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:58

2023-10-30T16:58

2023-10-30T16:58

происшествия

новгородская область

маловишерский район

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Житель Маловишерского района Новгородской области, забивший до смерти бездомную собаку, приговорен к 160 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина привел собаку в заброшенное помещение поселка Большая Вишера, привязал и забил до смерти металлической трубой, а затем закопал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее его гибель). "Приговор вынес мировой судья судебного участка №10 Чудовского судебного района с участием прокуратуры Маловишерского района. Свою вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме. Ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим.

https://ria.ru/20230904/enot-1894191676.html

новгородская область

маловишерский район

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происшествия, новгородская область, маловишерский район, россия