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В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада - РИА Новости, 30.10.2023
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16:46 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/sneg-1906223333.html
В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада
В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада - РИА Новости, 30.10.2023
В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада
Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в разных частях Ярославля, включая центр города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:46
2023-10-30T16:46
ярославль
заволжский район
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в разных частях Ярославля, включая центр города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". В Ярославле с утра идет сильный снег, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в городе в настоящий момент множество ДТП, а также пробки, достигающие 10 баллов. В частности, ДТП возникли на мосту через Волгу, соединяющем основную часть города с массивным Заволжским районом, а также перед мостом, если двигаться из центра за Волгу. Сам центр стоит в пробках 8-10 баллов. Десятибалльная пробка наблюдается и на окружной дороге (обход Ярославля) – там тоже произошла авария. Накануне ГУ МЧС по Ярославской области предупреждало о мокром снеге, переходящем в дождь, в понедельник на территории региона.
https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html
ярославль
заволжский район
ярославская область
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ярославль, заволжский район, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, общество, погода, россия
Ярославль, Заволжский район, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Общество, Погода, Россия
В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада

Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в Ярославле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильный поток
Автомобильный поток - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в разных частях Ярославля, включая центр города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
В Ярославле с утра идет сильный снег, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в городе в настоящий момент множество ДТП, а также пробки, достигающие 10 баллов. В частности, ДТП возникли на мосту через Волгу, соединяющем основную часть города с массивным Заволжским районом, а также перед мостом, если двигаться из центра за Волгу. Сам центр стоит в пробках 8-10 баллов. Десятибалльная пробка наблюдается и на окружной дороге (обход Ярославля) – там тоже произошла авария.
Накануне ГУ МЧС по Ярославской области предупреждало о мокром снеге, переходящем в дождь, в понедельник на территории региона.
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ЯрославльЗаволжский районЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОбществоПогодаРоссия
 
 
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