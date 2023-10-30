https://ria.ru/20231030/sneg-1906223333.html

В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада

В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада - РИА Новости, 30.10.2023

В Ярославле образовались десятибалльные пробки из-за сильного снегопада

Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в разных частях Ярославля, включая центр города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:46

2023-10-30T16:46

2023-10-30T16:46

ярославль

заволжский район

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Сильный снегопад и ДТП вызвали десятибалльные пробки в разных частях Ярославля, включая центр города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". В Ярославле с утра идет сильный снег, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в городе в настоящий момент множество ДТП, а также пробки, достигающие 10 баллов. В частности, ДТП возникли на мосту через Волгу, соединяющем основную часть города с массивным Заволжским районом, а также перед мостом, если двигаться из центра за Волгу. Сам центр стоит в пробках 8-10 баллов. Десятибалльная пробка наблюдается и на окружной дороге (обход Ярославля) – там тоже произошла авария. Накануне ГУ МЧС по Ярославской области предупреждало о мокром снеге, переходящем в дождь, в понедельник на территории региона.

https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html

ярославль

заволжский район

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославль, заволжский район, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, общество, погода, россия