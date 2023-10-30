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Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику - РИА Новости, 30.10.2023
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику
Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:20
2023-10-30T11:20
2023-10-30T11:20
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09.00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров в Тушино. Самым снежным местом на территории Подмосковья сегодня утром стал Дмитров, там снежный покров составил девять сантиметров", - написал Леус. Синоптик отметил, что к утру вторника снежный покров частично сойдет, а в оставшихся местах его высота уменьшится до одного-двух сантиметров. "К вечеру вторника снежный покров сойдет повсеместно", - добавил Леус.
https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Михаил Леус, Москва, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику
Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве местами около семи сантиметров