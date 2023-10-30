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Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику - РИА Новости, 30.10.2023
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11:20 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику - РИА Новости, 30.10.2023
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику
Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:20
2023-10-30T11:20
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09.00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров в Тушино. Самым снежным местом на территории Подмосковья сегодня утром стал Дмитров, там снежный покров составил девять сантиметров", - написал Леус. Синоптик отметил, что к утру вторника снежный покров частично сойдет, а в оставшихся местах его высота уменьшится до одного-двух сантиметров. "К вечеру вторника снежный покров сойдет повсеместно", - добавил Леус.
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общество, михаил леус, москва, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Михаил Леус, Москва, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве местами около семи сантиметров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снег в Москве
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09.00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров в Тушино. Самым снежным местом на территории Подмосковья сегодня утром стал Дмитров, там снежный покров составил девять сантиметров", - написал Леус.
Синоптик отметил, что к утру вторника снежный покров частично сойдет, а в оставшихся местах его высота уменьшится до одного-двух сантиметров. "К вечеру вторника снежный покров сойдет повсеместно", - добавил Леус.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваОтопительный сезон 2023-2024 в России
 
 
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