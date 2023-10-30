https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html

Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику

Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику - РИА Новости, 30.10.2023

Синоптик предсказал, что снег в Москве полностью стает ко вторнику

Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:20

2023-10-30T11:20

2023-10-30T11:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве на 09.00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, ко вторнику он сойдет полностью, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09.00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров в Тушино. Самым снежным местом на территории Подмосковья сегодня утром стал Дмитров, там снежный покров составил девять сантиметров", - написал Леус. Синоптик отметил, что к утру вторника снежный покров частично сойдет, а в оставшихся местах его высота уменьшится до одного-двух сантиметров. "К вечеру вторника снежный покров сойдет повсеместно", - добавил Леус.

https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, михаил леус, москва, отопительный сезон 2023-2024 в россии