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Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2023
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17:43 30.10.2023 (обновлено: 17:46 03.11.2023)
https://ria.ru/20231030/smbatyan-1907294118.html
Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат
Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2023
Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат
Арестованный ранее сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян -... РИА Новости, 03.11.2023
2023-10-30T17:43
2023-11-03T17:46
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Арестованный ранее сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - оправдан, сообщил в понедельник его адвокат Ерванд Варосян. Армен Смбатян с 2002 по 2010 год являлся послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен и Сергей Смбатяны были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству был нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. В августе мера пресечения отца и сына Смбатянов была изменена, одни были освобождены из-под стражи. "Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
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армения, россия, ереван, снг
Армения, Россия, Ереван, СНГ
Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат

Адвокат: арестованного сына экс-посла Армении в России Сергея Смбатяна оправдали

© РИА НовостиБывший посол Армении в России Армен Смбатян
Бывший посол Армении в России Армен Смбатян - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости
Бывший посол Армении в России Армен Смбатян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Арестованный ранее сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - оправдан, сообщил в понедельник его адвокат Ерванд Варосян.
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год являлся послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен и Сергей Смбатяны были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству был нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. В августе мера пресечения отца и сына Смбатянов была изменена, одни были освобождены из-под стражи.
Армен Смбатян - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог
12 сентября, 23:08
«
"Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
 
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