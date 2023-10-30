Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали, заявил адвокат
Адвокат: арестованного сына экс-посла Армении в России Сергея Смбатяна оправдали
Бывший посол Армении в России Армен Смбатян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Арестованный ранее сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - оправдан, сообщил в понедельник его адвокат Ерванд Варосян.
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год являлся послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен и Сергей Смбатяны были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству был нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. В августе мера пресечения отца и сына Смбатянов была изменена, одни были освобождены из-под стражи.
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"Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.