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Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа - РИА Новости, 30.10.2023
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11:34 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/skfo-1906115764.html
Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа
Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа - РИА Новости, 30.10.2023
Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа
Попытки зарубежных спецслужб внести разлад в мир и стабильность на Северном Кавказе обречены на провал, Россия всегда была едина и история тому доказательство,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:34
2023-10-30T11:34
северный кавказ
махачкала
юрий чайка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Попытки зарубежных спецслужб внести разлад в мир и стабильность на Северном Кавказе обречены на провал, Россия всегда была едина и история тому доказательство, заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка в Telegram-канале. "Россия и все ее регионы всегда были сильны своим единством. Это доказала история нашей страны, множество подтверждений мы получили и в последние годы. Но недруги нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия - мир и стабильность на Северном Кавказе. Разумеется, они обречены на провал, в первую очередь, благодаря здравомыслию и чувству братской сплоченности всех народов вне зависимости от национальности и вероисповедания, населяющих наш макрорегион", - говорится в обращении Чайки. Полпред также обратился ко всем неравнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке, призвав не нарушать закон и не поддаваться на "откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей!". "Нарушение закона в сложный период, через который проходит Россия, несет в себе дополнительную тяжесть и имеет особые последствия. Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание. Помните: те, кто наводит беспорядок у себя дома, не оказывают помощь нуждающимся, а льют воду на мельницу врага. Только в единении и согласии наша сила! Так было и будет всегда!", - подчеркнул Чайка. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
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60
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
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северный кавказ, махачкала, юрий чайка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, общество
Северный Кавказ, Махачкала, Юрий Чайка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Общество
Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа

Полпред Чайка: попытки внести разлад в стабильность в СКФО обречены на провал

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Попытки зарубежных спецслужб внести разлад в мир и стабильность на Северном Кавказе обречены на провал, Россия всегда была едина и история тому доказательство, заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка в Telegram-канале.
"Россия и все ее регионы всегда были сильны своим единством. Это доказала история нашей страны, множество подтверждений мы получили и в последние годы. Но недруги нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия - мир и стабильность на Северном Кавказе. Разумеется, они обречены на провал, в первую очередь, благодаря здравомыслию и чувству братской сплоченности всех народов вне зависимости от национальности и вероисповедания, населяющих наш макрорегион", - говорится в обращении Чайки.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Полпред также обратился ко всем неравнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке, призвав не нарушать закон и не поддаваться на "откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей!".
"Нарушение закона в сложный период, через который проходит Россия, несет в себе дополнительную тяжесть и имеет особые последствия. Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание. Помните: те, кто наводит беспорядок у себя дома, не оказывают помощь нуждающимся, а льют воду на мельницу врага. Только в единении и согласии наша сила! Так было и будет всегда!", - подчеркнул Чайка.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
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Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"
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Северный КавказМахачкалаЮрий ЧайкаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту МахачкалыОбщество
 
 
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