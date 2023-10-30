https://ria.ru/20231030/skfo-1906115764.html

Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа

Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа - РИА Новости, 30.10.2023

Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа

Попытки зарубежных спецслужб внести разлад в мир и стабильность на Северном Кавказе обречены на провал, Россия всегда была едина и история тому доказательство,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:34

2023-10-30T11:34

2023-10-30T11:34

северный кавказ

махачкала

юрий чайка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Попытки зарубежных спецслужб внести разлад в мир и стабильность на Северном Кавказе обречены на провал, Россия всегда была едина и история тому доказательство, заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка в Telegram-канале. "Россия и все ее регионы всегда были сильны своим единством. Это доказала история нашей страны, множество подтверждений мы получили и в последние годы. Но недруги нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия - мир и стабильность на Северном Кавказе. Разумеется, они обречены на провал, в первую очередь, благодаря здравомыслию и чувству братской сплоченности всех народов вне зависимости от национальности и вероисповедания, населяющих наш макрорегион", - говорится в обращении Чайки. Полпред также обратился ко всем неравнодушным к трагическим событиям, развернувшимся на Ближнем Востоке, призвав не нарушать закон и не поддаваться на "откровенные провокации зарубежных спецслужб, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей!". "Нарушение закона в сложный период, через который проходит Россия, несет в себе дополнительную тяжесть и имеет особые последствия. Организаторов и участников беспорядков ждет неминуемое уголовное наказание. Помните: те, кто наводит беспорядок у себя дома, не оказывают помощь нуждающимся, а льют воду на мельницу врага. Только в единении и согласии наша сила! Так было и будет всегда!", - подчеркнул Чайка. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T11:34 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

северный кавказ, махачкала, юрий чайка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, общество