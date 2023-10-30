https://ria.ru/20231030/sistemy-1906070081.html
Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности
Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности - РИА Новости, 30.10.2023
Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности
Многополярному миру нужно уже сейчас строить новые региональные и глобальные системы безопасности, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:10
2023-10-30T07:10
2023-10-30T07:10
в мире
россия
китай
сергей караганов
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150185/77/1501857740_0:122:2956:1785_1920x0_80_0_0_ca8b775cab6aa4c42338a903410b8542.jpg
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Многополярному миру нужно уже сейчас строить новые региональные и глобальные системы безопасности, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Караганов принимает участие в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, который проходит в Пекине 29-31 октября. "Конечно, это будет конфликтный мир, именно поэтому сейчас нужно думать, например, о том, как оживить роль ядерного сдерживания", - заявил Караганов на вопрос о том, не станет ли многополярный мир более конфликтным. По его словам, "нам нужно сейчас уже строить новые региональные и глобальные системы безопасности, нужно усиливать эти системы в рамках ШОС и БРИКС, и стараться делать всё, что можно в рамках ООН". Ранее в сентябре этого года президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу.
https://ria.ru/20231030/karaganov-1906069429.html
https://ria.ru/20231030/dialog-1906066195.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150185/77/1501857740_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_eb66e87e1458fa3f795de55a0d2a833d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сергей караганов, шос, брикс
В мире, Россия, Китай, Сергей Караганов, ШОС, БРИКС
Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности
Караганов: многополярному миру нужно строить новые системы безопасности