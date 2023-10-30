https://ria.ru/20231030/sistemy-1906070081.html

Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности

Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности - РИА Новости, 30.10.2023

Караганов заявил, что многополярному миру нужны новые системы безопасности

Многополярному миру нужно уже сейчас строить новые региональные и глобальные системы безопасности, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:10

2023-10-30T07:10

2023-10-30T07:10

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Многополярному миру нужно уже сейчас строить новые региональные и глобальные системы безопасности, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Караганов принимает участие в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, который проходит в Пекине 29-31 октября. "Конечно, это будет конфликтный мир, именно поэтому сейчас нужно думать, например, о том, как оживить роль ядерного сдерживания", - заявил Караганов на вопрос о том, не станет ли многополярный мир более конфликтным. По его словам, "нам нужно сейчас уже строить новые региональные и глобальные системы безопасности, нужно усиливать эти системы в рамках ШОС и БРИКС, и стараться делать всё, что можно в рамках ООН". Ранее в сентябре этого года президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу.

https://ria.ru/20231030/karaganov-1906069429.html

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в мире, россия, китай, сергей караганов, шос, брикс