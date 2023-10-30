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Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
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17:58 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/siriya-1906256540.html
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло ракетами военную базу США на газовом месторождении... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:58
2023-10-30T17:58
в мире
ирак
ближний восток
иран
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 30 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло ракетами военную базу США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Борцы за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе на газовом месторождении "Конико" в окрестностях Дейр-эз-Зора. Удары поразили свои цели", - говорится в заявлении формирований. Ранее источник РИА Новости в провинции Дейр-эз-Зор сообщил РИА Новости о ракетном обстреле базы США на газовом месторождении "Конико". Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
ирак
ближний восток
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в мире, ирак, ближний восток, иран, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Ближний Восток, Иран, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии

Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США на востоке Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУНИС, 30 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло ракетами военную базу США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
"Борцы за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе на газовом месторождении "Конико" в окрестностях Дейр-эз-Зора. Удары поразили свои цели", - говорится в заявлении формирований.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Ранее источник РИА Новости в провинции Дейр-эз-Зор сообщил РИА Новости о ракетном обстреле базы США на газовом месторождении "Конико".
Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
 
В миреИракБлижний ВостокИранМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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