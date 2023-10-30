https://ria.ru/20231030/siriya-1906256540.html
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло ракетами военную базу США на газовом месторождении... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:58
2023-10-30T17:58
2023-10-30T17:58
в мире
ирак
ближний восток
иран
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
ТУНИС, 30 окт - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло ракетами военную базу США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Борцы за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе на газовом месторождении "Конико" в окрестностях Дейр-эз-Зора. Удары поразили свои цели", - говорится в заявлении формирований. Ранее источник РИА Новости в провинции Дейр-эз-Зор сообщил РИА Новости о ракетном обстреле базы США на газовом месторождении "Конико". Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
ирак
ближний восток
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, ближний восток, иран, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Ближний Восток, Иран, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США на востоке Сирии