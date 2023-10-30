https://ria.ru/20231030/siriya-1906195719.html
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии
База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:37
2023-10-30T15:37
2023-10-30T15:55
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дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости. База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.Это второй обстрел этой базы за последние несколько дней."Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела", - сказал источник.Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231030/ataki-1906171108.html
сша
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дейр-эз-зор (мухафаза)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии
База США на месторождении "Конико" в Сирии подверглась ракетному обстрелу