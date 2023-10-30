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Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
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15:37 30.10.2023 (обновлено: 15:55 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/siriya-1906195719.html
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии
База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:37
2023-10-30T15:55
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости. База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.Это второй обстрел этой базы за последние несколько дней."Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела", - сказал источник.Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231030/ataki-1906171108.html
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии

База США на месторождении "Конико" в Сирии подверглась ракетному обстрелу

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости. База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.
Это второй обстрел этой базы за последние несколько дней.
«
"Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела", - сказал источник.
Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
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