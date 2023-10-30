https://ria.ru/20231030/siriya-1906195719.html

Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии

Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023

Источник сообщил об обстреле базы США на месторождении "Конико" в Сирии

База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:37

2023-10-30T15:37

2023-10-30T15:55

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости. База США на газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.Это второй обстрел этой базы за последние несколько дней."Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела", - сказал источник.Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231030/ataki-1906171108.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году