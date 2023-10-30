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Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
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02:36 30.10.2023 (обновлено: 06:49 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/siriya-1906056366.html
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране, сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:36
2023-10-30T06:49
в мире
израиль
сирия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране, сообщается в Telegram-канале военных."Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", — говорится в публикации.Ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии и открыла ответный огонь.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, сирия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии

Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и ответном огне

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране, сообщается в Telegram-канале военных.
"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", — говорится в публикации.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
27 октября, 08:00
Ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии и открыла ответный огонь.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильСирияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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