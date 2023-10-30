https://ria.ru/20231030/shvetsiya-1906179356.html

Швеция проведет проверку разведдеятельности впервые за долгое время

Швеция проведет проверку разведдеятельности впервые за долгое время - РИА Новости, 30.10.2023

Швеция проведет проверку разведдеятельности впервые за долгое время

Швеция впервые за более чем 20 лет проведет проверку своей разведывательной деятельности на фоне изменившихся угроз, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:07

2023-10-30T15:07

2023-10-30T15:07

в мире

швеция

карл бильдт

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Швеция впервые за более чем 20 лет проведет проверку своей разведывательной деятельности на фоне изменившихся угроз, сообщило министерство обороны королевства. "Правительство приняло решение провести проверку шведской разведывательной деятельности... Шведская разведывательная деятельность не была предметом какой-либо общей проверки более 20 лет, и мир сегодня предстает совершенно иным, чем он был тогда. Техническое развитие и ситуация в сфере политической безопасности заставляют посмотреть, как ведется работа в области", - сообщило ведомство в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства. В релизе отмечается, что специальным ответственным за проверку назначен бывший премьер Швеции Карл Бильдт, при необходимости он может внести предложения в конституцию.

https://ria.ru/20231029/konflikt-1906046980.html

швеция

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в мире, швеция, карл бильдт