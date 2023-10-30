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Часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен - РИА Новости, 30.10.2023
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07:36 30.10.2023 (обновлено: 11:14 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/shokolad-1906071055.html
Часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен
Часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен - РИА Новости, 30.10.2023
Часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен
Некоторые российские производители шоколада предупредили торговые сети о повышении цен на их продукцию, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:36
2023-10-30T11:14
экономика
россия
игорь караваев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Некоторые российские производители шоколада предупредили торговые сети о повышении цен на их продукцию, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. &quot;Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, шоколад пользуется у покупателей особой популярностью, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж. Тем не менее широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей, отметил председатель президиума АКОРТ."Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", — заключил он. Агентство направило запрос крупным отечественным ритейлерам.
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экономика, россия, игорь караваев
Экономика, Россия, Игорь Караваев
Часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен

АКОРТ: часть производителей шоколада в России уведомила о повышении цен на него

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Производство шоколадных конфет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Некоторые российские производители шоколада предупредили торговые сети о повышении цен на их продукцию, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«

"Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен", — сказал он.

По словам собеседника агентства, шоколад пользуется у покупателей особой популярностью, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж.
Тем не менее широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей, отметил председатель президиума АКОРТ.
"Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", — заключил он.
Агентство направило запрос крупным отечественным ритейлерам.
Логотип корпорации МСП
Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП
1 сентября, 10:00
 
ЭкономикаРоссияИгорь Караваев
 
 
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