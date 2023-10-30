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Цифровой сервис по подбору сельхозземель в МО стал одним из лучших в России

Цифровой сервис по подбору сельхозземель в МО стал одним из лучших в России - РИА Новости, 30.10.2023

Цифровой сервис по подбору сельхозземель в МО стал одним из лучших в России

Подмосковный онлайн-сервис по подбору сельскохозяйственных земель в регионе стал одним из лучших в России. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:59

2023-10-30T17:59

2023-10-30T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подмосковный онлайн-сервис по подбору сельскохозяйственных земель в регионе стал одним из лучших в России. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Юрия Умеренко, с помощью сервиса предприниматели могут подобрать участок в государственной или муниципальной собственности. Право оформить заявку на получение земли подмосковные сельхозпроизводители получили в конце минувшего года.Отмечается, что для предпринимателей уже подобрали 70 земельных участков. Помимо этого, получить землю можно по программе "Подмосковные 10 га" или на торгах.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)