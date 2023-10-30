https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html

Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт

Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023

Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт

Увеличения уровня рождаемости в России нельзя добиться только экономическими мерами, нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:52

2023-10-30T15:52

2023-10-30T15:52

общество

россия

семья

демография

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Увеличения уровня рождаемости в России нельзя добиться только экономическими мерами, нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с участием в воспитании детей бабушек и дедушек, заявила РИА Новости доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Юлия Узкая. “Стало очевидным, что лишь экономическими мерами простимулировать рождаемость невозможно. Необходима глубинная трансформация ценностей в обществе - возврат к семейным ценностям, возврат к ценности детей, возврат к многопоколенной семье, где бабушки и дедушки также принимают участие в воспитании детей”, – сказала Узкая. По её словам, Россия на протяжении почти 40 лет живет в режиме депопуляции - каждое последующее поколение не воспроизводит предыдущее. То есть поколения детей малочисленнее поколения родителей. “Необходимо ответить на вопрос: что именно должно сделать общество и (или) государство, чтобы люди, в том числе молодёжь, поменяли приоритеты в сторону семьи и рождения детей? То есть работать надо не только с экономическими стимулами, но и с сознанием населения, особенно - с сознанием молодежи”, - объяснила эксперт. Кроме того, работа с информированностью населения о мерах государственной поддержки семей с детьми тоже важна, считает доцент. Часто в сознании людей нет связи между теми благами, которые им предоставляет государство, и тем, что они всеми этими благами воспользовались. Узкая добавила также, что глубина снижения рождаемости в России была бы большей, если бы не меры демографической политики 2007 года. Они привели к рождению детей, которых уже планировали. При этом на тот момент в репродуктивном возрасте находились многочисленные поколения - сработали конъюнктурные факторы.

https://ria.ru/20230912/demografiya-1895767978.html

https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html

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общество, россия, семья, демография