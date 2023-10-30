https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html
Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт
Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт
Увеличения уровня рождаемости в России нельзя добиться только экономическими мерами, нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:52
2023-10-30T15:52
2023-10-30T15:52
общество
россия
семья
демография
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Увеличения уровня рождаемости в России нельзя добиться только экономическими мерами, нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с участием в воспитании детей бабушек и дедушек, заявила РИА Новости доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Юлия Узкая. “Стало очевидным, что лишь экономическими мерами простимулировать рождаемость невозможно. Необходима глубинная трансформация ценностей в обществе - возврат к семейным ценностям, возврат к ценности детей, возврат к многопоколенной семье, где бабушки и дедушки также принимают участие в воспитании детей”, – сказала Узкая. По её словам, Россия на протяжении почти 40 лет живет в режиме депопуляции - каждое последующее поколение не воспроизводит предыдущее. То есть поколения детей малочисленнее поколения родителей. “Необходимо ответить на вопрос: что именно должно сделать общество и (или) государство, чтобы люди, в том числе молодёжь, поменяли приоритеты в сторону семьи и рождения детей? То есть работать надо не только с экономическими стимулами, но и с сознанием населения, особенно - с сознанием молодежи”, - объяснила эксперт. Кроме того, работа с информированностью населения о мерах государственной поддержки семей с детьми тоже важна, считает доцент. Часто в сознании людей нет связи между теми благами, которые им предоставляет государство, и тем, что они всеми этими благами воспользовались. Узкая добавила также, что глубина снижения рождаемости в России была бы большей, если бы не меры демографической политики 2007 года. Они привели к рождению детей, которых уже планировали. При этом на тот момент в репродуктивном возрасте находились многочисленные поколения - сработали конъюнктурные факторы.
https://ria.ru/20230912/demografiya-1895767978.html
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общество, россия, семья, демография
Общество, Россия, Семья, Демография
Возвращение к семейным ценностям повысит рождаемость, считает эксперт
Узкая: улучшения демографии нельзя добиться без возвращения к семейным ценностям
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Увеличения уровня рождаемости в России нельзя добиться только экономическими мерами, нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с участием в воспитании детей бабушек и дедушек, заявила РИА Новости доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Юлия Узкая.
«
“Стало очевидным, что лишь экономическими мерами простимулировать рождаемость невозможно. Необходима глубинная трансформация ценностей в обществе - возврат к семейным ценностям, возврат к ценности детей, возврат к многопоколенной семье, где бабушки и дедушки также принимают участие в воспитании детей”, – сказала Узкая.
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По её словам, Россия на протяжении почти 40 лет живет в режиме депопуляции - каждое последующее поколение не воспроизводит предыдущее. То есть поколения детей малочисленнее поколения родителей.
“Необходимо ответить на вопрос: что именно должно сделать общество и (или) государство, чтобы люди, в том числе молодёжь, поменяли приоритеты в сторону семьи и рождения детей? То есть работать надо не только с экономическими стимулами, но и с сознанием населения, особенно - с сознанием молодежи”, - объяснила эксперт.
Кроме того, работа с информированностью населения о мерах государственной поддержки семей с детьми тоже важна, считает доцент. Часто в сознании людей нет связи между теми благами, которые им предоставляет государство, и тем, что они всеми этими благами воспользовались.
Узкая добавила также, что глубина снижения рождаемости в России была бы большей, если бы не меры демографической политики 2007 года. Они привели к рождению детей, которых уже планировали. При этом на тот момент в репродуктивном возрасте находились многочисленные поколения - сработали конъюнктурные факторы.
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