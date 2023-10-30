https://ria.ru/20231030/sanprosvet-1905577226.html

Клещи, бассейны, шаурма: будни детской инфекционки

Клещи, бассейны, шаурма: будни детской инфекционки - РИА Новости, 30.10.2023

Клещи, бассейны, шаурма: будни детской инфекционки

Много ли в этом сезоне было опасных клещей? Какую инфекцию подхватывают дети в бассейнах? Почему малышей с диареей в советские времена сразу госпитализировали?... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:00

2023-10-30T09:00

2023-10-30T09:00

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Много ли в этом сезоне было опасных клещей? Какую инфекцию подхватывают дети в бассейнах? Почему малышей с диареей в советские времена сразу госпитализировали? На эти и многие другие вопросы в интервью РИА Новости ответил известный российский инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.– Этим летом было много клещей? Вы фиксировали случаи боррелиоза (болезни Лайма)?– В плане клещей в этом году был более-менее равномерный сезон, потому что зима была снежная, да и весна - не ранняя. В отличие, кстати, от прошлого года, когда клещи проснулись слишком рано - первые случаи были зафиксированы уже в марте.К сожалению, факт остается фактом: каждый третий подмосковный клещ содержит боррелии. Но, к счастью, Москва и Подмосковье пока вне ареала клещевого энцефалита (КЭ), хотя единичные случаи регистрировались в Волоколамском районе. Основная зона КЭ все-таки проходит севернее: скажем, даже для Петербурга это более актуальная проблема.Стоит напомнить, что клещу вовсе не обязательно присасываться к телу человека (а клещ именно присасывается, а не кусает, у него нет зубов). Клещевой энцефалит может передаваться с парным молоком, если энцефалитный клещ присосался к козе или корове.– Часто ли в этом году возникали вспышки острых кишечных инфекций?– Были отравления, особенно шаурмой. Вообще летний бич – несоблюдение санитарно-гигиенических правил хранения продуктов питания.Ну и вода – наша традиционная летняя беда. Я всегда говорю: "Не пей из копытца, козленочком станешь!" Всевозможные фонтанчики, непроверенные колодцы приводят к серьезным неприятностям. Для питья можно использовать только бутилированную воду и воду из проверенных источников.Напомню о знаменитой триаде – ротавирус, норовирус и энтеровирус. Из турецких бассейнов, кстати, дети чаще всего привозят энтеровирус, а не ротавирус, как принято считать: норо- в основном возникает вспышками, ротавирус – все-таки более индивидуальная инфекция, а энтеро- – как раз проблема бассейнов.– Что делать родителям, если острая кишечная инфекция все же настигла их ребенка? Нужно ли давать ему электролиты, антацидные средства, закрепляющие препараты?– Лечение острой диареи во многом определяется возрастом ребенка. Ключевой момент: острая потеря массы тела детей первых 3 лет жизни – больше 15% от общей массы – несовместима с жизнью. Ни одна клиника мира такого ребенка не спасет.Частая рвота и жидкий стул – повод обратиться за медицинской помощью. Если ребенок потерял 7% от веса, ему требуется внутривенное восполнение жидкости. А вот 9% обезвоживания – это уже критическая ситуация.Напомню, что у взрослых четыре степени обезвоживания, у детей же их всего три. То есть из-за несбалансированного водно-электролитного баланса у детей этот "шаг" очень маленький. Подвох еще заключается в том, что тяжесть заболевания нарастает первые три дня, поэтому крайне важно оказать адекватное лечение, а не заниматься самолечением. Кстати, в коммунистические времена дети до трех лет с симптомами рвоты и диареи в обязательном порядке госпитализировались.В плане лечения последние годы тренд немного поменялся: раньше детям до 14 лет давали один регидратационный раствор, а теперь назначают регидратационный раствор с пониженной осмолярностью. Доказано, что он эффективнее. Врач расскажет, как им поить ребенка, почему нельзя его поить из соски или из бутылки…– А как его правильно поить? И почему нельзя это делать из бутылки?– Только с ложки и дробно. А если ребенок спит, берут одноразовый шприц без иголки и капают раствор каждые пять минут на губы. Мы должны не напоить ребенка, а "выпоить", чтобы не потерять нужные клетки. Если он жадно хватает больше 30 мл, у него открывается повторная рвота."Дробное выпаивание" – это ключевое при любых пищевых отравлениях: каждые 10 минут ребенок должен получать одну ложечку (от десертной до столовой – в зависимости от возраста) регидратационного раствора, который сбалансирован по составу и приближен к плазме крови. Вода, чай, соки его не заменяют.Первые два дня при появлении симптомов отравления или кишечной инфекции обязательно проводят промывание желудка до чистых промывных вод. В этой ситуации детям до трех лет через нос вставляют зонд, а детям старше трех лет жидкость вливают в рот через воронку. В домашних условиях это проблематично.Конечно, более взрослому ребенку можно давать большое количество воды и раздражать корень языка ложкой, но не каждый согласится на такую процедуру.Ну и, конечно, ребенку сбивают температуру, если она выше 38.5, и назначают энтеросорбенты.– За последние 30 лет типичные детские инфекционные заболевания как-то изменились?– Традиционные инфекции практически не изменились. Во все времена они протекают у всех по-разному: кто-то с ветрянкой летает, как Карлсон с пропеллером, а другой в реанимации лежит.Для таких заболеваний, как, например, скарлатина, характерна своя периодичность: в доковидный период заболеваемость была низкой, а сейчас она снова повышается. Аналогично происходит и с коклюшем, причем он немного сдвинулся в подростковую группу.Коклюш, к сожалению, зачастую упускают… Многие доктора ставят длительно кашляющему ребенку диагноз "бронхиальная астма", а на самом деле это банальный коклюш. Я бы хотел призвать всех практикующих врачей начинать не с модных хронических заболеваний, а исключать прежде всего типичные инфекционные детские. Они никуда не делись, просто есть небольшое изменение клинической картины и появление в тех возрастных группах, для которых они не совсем свойственны.При длительном кашле в первую очередь надо исключать микоплазмоз, хламидиоз и коклюш – это три основных возбудителя, а подход к терапии совершенно разный.– Что ждать от детских инфекций в предстоящем сезоне?– Традиционно поздней осенью, особенно до отопительного сезона, начинаются бока-, мета- и пневмовирусные инфекции. Кроме того, периодически отмечаются респираторные хламидиоз и микоплазмоз. Все эти инфекции заразны и передаются от человека человеку разными путями. Недаром появление в одном классе более 3–5 случаев пневмонии – повод перевести весь класс на удаленное обучение.

https://sn.ria.ru/20230626/sanprosvet-1877005296.html

https://ria.ru/20231023/dacha-1903619861.html

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общество, санпросвет, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, социальный навигатор, здоровье - общество