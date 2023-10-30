Рейтинг@Mail.ru
ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/samoupravlenie-1906110654.html
ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах
ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах - РИА Новости, 30.10.2023
ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах
Государственный университет управления подвел итоги масштабного социсследования, посвященного студенческому самоуправлению в вузах; результаты показали, что его РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:00
2023-10-30T12:00
россия
исследование
вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552334_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_1639d368c2acecbab434dec1134fee4b.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Государственный университет управления подвел итоги масштабного социсследования, посвященного студенческому самоуправлению в вузах; результаты показали, что его роль в образовании недостаточно эффективна, сообщает пресс-служба университета.Эксперты в области молодежной политики убеждены, что студенческое самоуправление как механизм гражданского участия студентов способен решать комплексные задачи не только в рамках учебного заведения, но и в обществе в целом. Однако по итогам социологического исследования, в котором приняли участие студенты высших учебных заведений 74 субъектов РФ, обнаружилось, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность самоуправления, и они вообще мало что о нем знают.Активисты при этом считают, что самоуправление работает на благо всех студентов и отвечает их запросам. Расхождение мнений эксперты объясняют тем, что студенческий совет в большей степени выражает мнение активистов и работает именно с теми студентами, которые занимают активную позицию и готовы принимать участие в общественной жизни вуза."Развитие лидерских способностей у студентов – важный аспект образования, но результаты исследования показали, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность студенческого самоуправления, большинство студентов не знают, какие органы студенческого самоуправления есть в их вузе. Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студсоветов, при этом считают, что их работа основывается, в первую очередь, на нематериальных ресурсах: альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности", - приводит пресс-служба слова ректора ГУУ Владимира Строева.По мнению активистов, студенческие советы – это открытая структура, в которую может попасть любой. Тем не менее, выборы и сама система не едины для всех вузов, не всегда прозрачны и не контролируются самими студентами. Вместе с тем выборность процедур – обязательное условие для функционирования студенческого самоуправления.В перечень выводов исследования, в частности, вошли такие утверждения: руководство студсовета должно осуществляться на конкурентной основе, а не назначаться; формирование органа студенческого самоуправления должно быть прозрачной и понятной процедурой каждому студенту; выборы председателя студсовета – инструмент для формирования активной гражданской позиции.В качестве мотивации участия в студсовете активисты называют возможность проработать свои личностные и профессиональные компетенции, обрести новые связи и знакомства, организовать свой проект и найти работу.
https://radiosputnik.ria.ru/20231028/1905848149.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230901/studenty-1893661750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552334_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_572b15bfc354b9c8a46e85e32f9a7e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, исследование, вузы
Россия, Исследование, Вузы

ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Государственный университет управления подвел итоги масштабного социсследования, посвященного студенческому самоуправлению в вузах; результаты показали, что его роль в образовании недостаточно эффективна, сообщает пресс-служба университета.
Эксперты в области молодежной политики убеждены, что студенческое самоуправление как механизм гражданского участия студентов способен решать комплексные задачи не только в рамках учебного заведения, но и в обществе в целом. Однако по итогам социологического исследования, в котором приняли участие студенты высших учебных заведений 74 субъектов РФ, обнаружилось, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность самоуправления, и они вообще мало что о нем знают.
Жизнь или работа? Отношение к труду и отдыху у разных поколений - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Жизнь или работа? Отношение к труду и отдыху у разных поколений
28 октября, 16:04
Активисты при этом считают, что самоуправление работает на благо всех студентов и отвечает их запросам. Расхождение мнений эксперты объясняют тем, что студенческий совет в большей степени выражает мнение активистов и работает именно с теми студентами, которые занимают активную позицию и готовы принимать участие в общественной жизни вуза.
"Развитие лидерских способностей у студентов – важный аспект образования, но результаты исследования показали, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность студенческого самоуправления, большинство студентов не знают, какие органы студенческого самоуправления есть в их вузе. Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студсоветов, при этом считают, что их работа основывается, в первую очередь, на нематериальных ресурсах: альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности", - приводит пресс-служба слова ректора ГУУ Владимира Строева.
По мнению активистов, студенческие советы – это открытая структура, в которую может попасть любой. Тем не менее, выборы и сама система не едины для всех вузов, не всегда прозрачны и не контролируются самими студентами. Вместе с тем выборность процедур – обязательное условие для функционирования студенческого самоуправления.
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Заммэра: у студентов московских медколледжей будет на 70% больше практики
1 сентября, 15:55
В перечень выводов исследования, в частности, вошли такие утверждения: руководство студсовета должно осуществляться на конкурентной основе, а не назначаться; формирование органа студенческого самоуправления должно быть прозрачной и понятной процедурой каждому студенту; выборы председателя студсовета – инструмент для формирования активной гражданской позиции.
В качестве мотивации участия в студсовете активисты называют возможность проработать свои личностные и профессиональные компетенции, обрести новые связи и знакомства, организовать свой проект и найти работу.
 
РоссияИсследованиеВузы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала