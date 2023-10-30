https://ria.ru/20231030/samoupravlenie-1906110654.html

ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах

ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах - РИА Новости, 30.10.2023

ГУУ: студенты не в полной мере осознают роль самоуправления в вузах

Государственный университет управления подвел итоги масштабного социсследования, посвященного студенческому самоуправлению в вузах; результаты показали, что его РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:00

2023-10-30T12:00

2023-10-30T12:00

россия

исследование

вузы

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Государственный университет управления подвел итоги масштабного социсследования, посвященного студенческому самоуправлению в вузах; результаты показали, что его роль в образовании недостаточно эффективна, сообщает пресс-служба университета.Эксперты в области молодежной политики убеждены, что студенческое самоуправление как механизм гражданского участия студентов способен решать комплексные задачи не только в рамках учебного заведения, но и в обществе в целом. Однако по итогам социологического исследования, в котором приняли участие студенты высших учебных заведений 74 субъектов РФ, обнаружилось, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность самоуправления, и они вообще мало что о нем знают.Активисты при этом считают, что самоуправление работает на благо всех студентов и отвечает их запросам. Расхождение мнений эксперты объясняют тем, что студенческий совет в большей степени выражает мнение активистов и работает именно с теми студентами, которые занимают активную позицию и готовы принимать участие в общественной жизни вуза."Развитие лидерских способностей у студентов – важный аспект образования, но результаты исследования показали, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность студенческого самоуправления, большинство студентов не знают, какие органы студенческого самоуправления есть в их вузе. Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студсоветов, при этом считают, что их работа основывается, в первую очередь, на нематериальных ресурсах: альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности", - приводит пресс-служба слова ректора ГУУ Владимира Строева.По мнению активистов, студенческие советы – это открытая структура, в которую может попасть любой. Тем не менее, выборы и сама система не едины для всех вузов, не всегда прозрачны и не контролируются самими студентами. Вместе с тем выборность процедур – обязательное условие для функционирования студенческого самоуправления.В перечень выводов исследования, в частности, вошли такие утверждения: руководство студсовета должно осуществляться на конкурентной основе, а не назначаться; формирование органа студенческого самоуправления должно быть прозрачной и понятной процедурой каждому студенту; выборы председателя студсовета – инструмент для формирования активной гражданской позиции.В качестве мотивации участия в студсовете активисты называют возможность проработать свои личностные и профессиональные компетенции, обрести новые связи и знакомства, организовать свой проект и найти работу.

https://radiosputnik.ria.ru/20231028/1905848149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230901/studenty-1893661750.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, исследование, вузы