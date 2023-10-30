https://ria.ru/20231030/rubl-1906196446.html

Минфин назвал цифровой рубль наличной валютой XXII века

Минфин назвал цифровой рубль наличной валютой XXII века - РИА Новости, 30.10.2023

Минфин назвал цифровой рубль наличной валютой XXII века

Цифровой рубль, по сути, является наличной валютой новой эпохи, XXII века, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на международном таможенном... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:41

2023-10-30T15:41

2023-10-30T15:41

экономика

алексей моисеев

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Цифровой рубль, по сути, является наличной валютой новой эпохи, XXII века, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на международном таможенном форуме. "По сути, это наличная валюта XXII века или какого-то там другого, которая по большому счету должна будет заменить наличные. Самая главная задача здесь в данной ситуации - это обеспечить использование цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к интернету, тогда, конечно, удобство по сравнению с использованием наличного и безналичного оборота будет наиболее высоким", - сказал он. Моисеев пояснил, что в соответствии с концепцией и регулированием в рамках пилота, цифровой рубль "по своим родовым признакам" имеет больше сходства с наличными деньгами, чем с безналичными. Он напомнил, что фактическими операторами цифровых рублей не являются банки. "У банков достаточно ограниченные роли, они открывают цифровые кошельки, которые находятся в ЦБ. То есть фактически банки только проводят идентификацию клиентов", - пояснил замминистра. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html

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экономика, алексей моисеев, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)