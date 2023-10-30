https://ria.ru/20231030/rossiyane-1906263550.html

Южную Корею призвали улучшить условия для россиян, сбежавших от мобилизации

Южную Корею призвали улучшить условия для россиян, сбежавших от мобилизации - РИА Новости, 30.10.2023

Южную Корею призвали улучшить условия для россиян, сбежавших от мобилизации

Государственная комиссия по правам человека Южной Кореи на основании жалобы россиян, покинувших РФ, пытаясь избежать мобилизации, рекомендовала министерству... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:31

2023-10-30T18:31

2023-10-30T18:31

в мире

южная корея

казахстан

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Государственная комиссия по правам человека Южной Кореи на основании жалобы россиян, покинувших РФ, пытаясь избежать мобилизации, рекомендовала министерству юстиции и парламенту страны создать иностранцам, ожидающим решения властей, достойные условия для проживания, говорится на сайте ведомства. Рекомендации, как отмечается, были направлены 20 октября, к ним приложено решение комиссии от 17 августа по жалобе пяти россиян на нарушение их прав в ходе подачи заявления на получение статуса беженца в связи с "отказом от мобилизации". В своем решении комиссия отклонила претензии на нарушение прав человека из-за отказа в рассмотрении заявления и в связи с отсутствием возможности сократить сроки судебного разбирательства, но встала на сторону пострадавших от долгосрочного пребывания в не предназначенных для этого помещениях. Россияне уже несколько месяцев продолжают находиться в зоне аэропорта без возможности покинуть его зону. "Министру юстиции рекомендуется создать отдельное помещение за пределами аэропорта, которое будет гарантировать право на достойную жизнь иностранцам, подлежащим репатриации, которые вынуждены продолжительное время проживать в комнате ожидания вылета в связи с иском, оспаривающим решение об отказе в прохождении проверки для признания беженцем", - говорится в документе. Южнокорейская комиссия по правам человека также отправила спикеру парламента мнение о необходимости скорейшего внесения изменений в законодательство, которое позволит выделить особое помещение, и рекомендовала подведомственному министерству юстиции агентству по миграции и иностранцам не дожидаясь этого увеличить пространство зала ожидания вылета и улучшить условия проживания и питания иностранцев. Комиссия указывает, что россияне прибыли в Южную Корею в 2022 году и были вынуждены ожидать решения "более трех месяцев". При этом комната ожидания вылета рассчитана на 34 человек, в то время как в сентябре-декабре прошлого года в ней находилось в среднем 67 человек. Помимо россиян там в это же время были еще десять человек, также проживавших на долгосрочной основе в ожидании решения по их судебным спорам. При этом ранее, как указывается в решении, были случаи, когда иностранцы жили в этом помещении до 14 месяцев. Российские беглецы в Южной КорееВ январе этого года южнокорейские СМИ сообщили, что пятеро россиян уже несколько месяцев проживают в международном аэропорту Инчхон, пытаясь оспорить отказ в рассмотрении их заявки на получение статуса беженца на основании отказа от мобилизации по политическим причинам. Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их заявку на предварительном этапе, указав, что уклонение от призыва на военную службу не является причиной для начала рассмотрения заявления. Впоследствии двоим из троих россиян удалось оспорить в суде решение министерства и получить право начать полноценное рассмотрение их заявки на статус беженца. Предполагалось, что им выдадут визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Южной Корее на период прохождения официальной проверки, однако суд ограничил их пребывание расположенным недалеко от аэропорта специальным центром поддержки иностранцев при миграционной службе, созданным для адаптации беженцев. Спустя две недели после решения суда россиянам так и не удалось покинуть территорию аэропорта, а министерство юстиции подало апелляцию, которая до сих пор рассматривается. По данным СМИ, россияне, которым от 23 до 30 с лишним лет, жили в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта и питались продуктами, которые им предоставлял южнокорейский минюст: булочки и сок на завтрак и ужин, рис с курицей на обед. При этом министерство юстиции отмечало, что в качестве изначальной цели визита заявители указали "туризм" и полагало, что они прибыли в страну с экономическими целями, поэтому подлежат депортации как нелегальные мигранты. Суд же решил встать на сторону одного россиянина, прибывшего из Казахстана, из-за его участия в "антиправительственных митингах", а второго поддержал из-за того, что он по национальности таджик и принадлежит к национальным меньшинствам. Третьему заявителю было отказано на основании наличия двойного гражданства Кыргызстана и проживания в этой стране с 2018 года. Представитель посольства РФ в Сеуле ранее сообщал РИА Новости, что указанные лица за помощью не обращались, и в связи с тем, что они претендуют на статус беженца, иммиграционные власти РК не предоставляют посольству дополнительные данные о заявителях. Они могут покинуть аэропорт по собственному желанию, вылетев в любую страну, и южнокорейские власти не обязаны в этом случае уведомлять посольство даже о факте депортации. Согласно последнему статистическому отчету миграционной службы, с 1994 года по сентябрь нынешнего года заявления на получения статуса беженца в Южной Корее подали 98 287 человек. Из них завершено рассмотрение по 50 699 заявкам, получили статус беженца 1409 человек, еще 2562 заявителям было разрешен въезд и пребывание в гуманитарных целях. В январе-сентябре этого года россияне, как и в 2020 году, подали наибольшее количество заявлений, но количество заявок увеличилось почти в четыре раза, достигнув 4037. На втором месте граждане Казахстана, возглавлявшие список в прошлом году с 2456 заявками.

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

южная корея

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в мире, южная корея, казахстан