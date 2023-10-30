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Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят

Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят - РИА Новости, 30.10.2023

Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят

Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:24

2023-10-30T14:24

2023-10-30T14:31

тель-авив

беспорядки в аэропорту махачкалы

минеральные воды

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация."Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города", - говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере Telegram.

тель-авив

минеральные воды

махачкала

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тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы, минеральные воды, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)