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Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят - РИА Новости, 30.10.2023
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14:24 30.10.2023 (обновлено: 14:31 30.10.2023) дополняется ...
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Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят - РИА Новости, 30.10.2023
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят
Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:24
2023-10-30T14:31
тель-авив
беспорядки в аэропорту махачкалы
минеральные воды
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация."Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города", - говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере Telegram.
тель-авив
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тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы, минеральные воды, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Тель-Авив, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Минеральные Воды, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят

Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу направят в другие города

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация.
"Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города", - говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере Telegram.
 
Тель-АвивБеспорядки в аэропорту МахачкалыМинеральные ВодыМахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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