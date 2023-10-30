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Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят - РИА Новости, 30.10.2023
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят
Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:24
2023-10-30T14:24
2023-10-30T14:31
тель-авив
беспорядки в аэропорту махачкалы
минеральные воды
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города России, сообщает Росавиация."Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города", - говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере Telegram.
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тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы, минеральные воды, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Тель-Авив, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Минеральные Воды, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно перенаправят
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу направят в другие города